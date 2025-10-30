Reprise de « Suzanne : une histoire du cirque », avec Anna Tauber, une traversée à la première personne, profonde et bouleversante
Nanterre Amandiers et Tournée
Publié le 30 octobre 2025 - N° 337
Réalisation et mise en scène Anna Tauber et Fragan Gehlker
Anna Tauber réactive l’histoire et les envols de Suzanne, qui fut l’incroyable voltigeuse du duo Les Antinous. Tout simplement profond et bouleversant.
C’est avant tout une forme simple, une adresse directe et monocorde au spectateur, façon conférence à la table et en images. Anna Tauber commence par préciser son positionnement, sa recherche, et pose les jalons de son enquête quasi journalistique tout en précisant qu’elle est aussi là pour y mettre tout ce qu’elle aime. On la suit alors sans plus de questions dans son périple commencé en 2017, alors que Suzanne Marcaillou avait 84 ans : un récit à la première personne, filmé au téléphone portable, entre investigations, coups de fils, interviews, rebondissements, dans une quête ultime : réactiver le numéro de Suzanne et Roger, joué des milliers de fois pendant plus de quinze ans, emblématique d’un cirque des années 1950, dont il ne reste pourtant aucune trace. Anna Tauber nous fascine avec ce cirque des grandes hauteurs où le rapport à la mort est quotidien, où l’existence ne tient qu’à un fil, où le risque donne à la vie toute sa substance. Son habile et très touchant croisement avec sa vie personnelle, à travers l’évocation de son père mort trop tôt d’un cancer, vient mettre les choses en perspective. Vivre sa vie à fond au risque de la perdre, quand d’autres la perdent bien malgré eux… C’est en Dalida, dans une poignante interprétation de « Je suis malade », qu’Anna Tauber reviendra sur scène, après avoir organisé son propre effacement derrière les images et la voix de Suzanne, derrière son sourire, son toujours fameux grand écart et son sens de la répartie.
Un hommage à nos pères et à nos mères
L’émotion est à son comble, entre rires et larmes, dans cette proposition qui fait œuvre de mémoire et ravive l’histoire. La rencontre entre la voltigeuse et François, trois fois spectateur du duo à l’époque, est un numéro de clowns savoureux. Si l’on est autant touchés, c’est sans doute qu’Anna Tauber réussit à faire se percuter l’intime et l’universel, la petite histoire et la grande histoire, le personnel et le commun. Car traverser l’histoire du cirque, c’est aussi questionner les rapports de classe, la place de la femme, la notion d’engagement, la solidarité. Aborder la transmission, c’est toucher au lien entre les générations, aux évolutions du corps et des techniques, interroger la relation au travail, pointer du doigt la place et le rôle que l’on donne à nos aînés. C’est ce que proposent Anna Tauber et son équipe, en plus de faire de Suzanne, qui n’a pas eu d’enfant, notre chère mamie de cirque à toutes et à tous.
Nathalie Yokel
A propos de l'événementSuzanne : une histoire du cirque
du mercredi 26 novembre 2025 au dimanche 7 décembre 2025
Nanterre-Amandiers
7 avenue Pablo Picasso 92022 Nanterre cedex
du mercredi au samedi à 19h, dimanche à 15h30. Tél. : 0146147000
Dates de tournée 25/26 : 4 et 5 novembre 2025 Amiens, Cirque Jules Verne
26 nov. au 7 déc. 2025 Nanterre, Théâtre Nanterre-Amandiers
17 au 20 décembre 2025 Lyon, Les Célestins
21 au 22 janvier 2026 Ghent, Miramiro, Smells LikeCircus
24 au 25 janvier 2026 Marchin, Latitude 50
28 au 30 janvier 2026 Bruxelles, Halles de Schaerbeek Sau
4 février 2026 Tournai, La maison de la culturede Tournai
12 au 21 février 2026 Paris, Le CENTQUATRE-PARIS
13 au 19 mars 2026 Toulouse, Théâtre Garonne
25 et le 26 mars 2026 Mâcon, Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon
05 et le 06 mai 2026 Saint-Brieuc, La Passerelle
Spectacle vu au Festival Circa