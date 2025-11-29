Avec son solo Ceramic circus, Julian Vogel s’émancipe de son agrès fétiche, le diabolo, pour se faire le formidable l’homme-orchestre de tout un monde où le déséquilibre fait loi.

C’est le contraire d’une entrée tonitruante que fait Julian Vogel sur la piste circulaire de Ceramic circus, face à un public installé en salle. Dans cette configuration qui équivaut à mettre un rond dans un carré – une logique du tour de force qui ne lui est pas étrangère -, l’artiste s’inscrit par la bande, par de menues actions habituellement cantonnées aux coulisses d’une création. Il enfile la première des très nombreuses tenues, le plus souvent de lumière, qui donnent à son solo une allure bien peuplée. Il branche une chose, en redresse une autre et surtout suspend en plein milieu de son cercle un autre cercle de la taille d’une boule à facettes mais en céramique. Signe de fête et de fragilité, cet objet sera l’astre de Ceramic circus. Un astre capricieux, lunatique, dont les changements de rythme et d’ampleur de rotation forcent le peroxydé Julian Vogel à faire preuve d’un sens aigu de l’esquive. La chose est d’autant plus ardue que celui-ci entreprend une série d’actions rendues particulièrement périlleuses par le périmètre réduit où elles doivent se déployer. Dès son introduction à la caisse claire, qu’il tambourine d’un geste répétitif et de plus en plus rapide, l’artiste suisse formé aux Pays-Bas – il est diplômé de l’école de cirque de Tilburg – affirme une vision large du jonglage qui est le cœur de sa pratique, et plus généralement des arts du cirque. En développant une relation très libre à diverses figures et agrès issus pour certains du cirque traditionnel, Julian Vogel fait de sa discipline un espace d’invention et de jeu autour du déséquilibre.

Un cirque à tout péter

Cette liberté, le jongleur l’expérimente d’abord en se défaisant de l’agrès qui l’a fait connaître sur la scène du cirque de création : le diabolo en céramique, qu’il a fabriqué lui-même en nombre pour sa série de performances, d’installations et de vidéos CHINA SERIES (2019). Dans Ceramic circus, le diabolo est aux abonnés absents. Reste la matière dont est fait ce dernier chez Julian Vogel, la céramique, qui donne à voir avec acuité l’ambivalence du spectateur de cirque face au risque constitutif de cette discipline. Qu’il fasse des tours de piste sur un vélo au guidon inversé en évitant son astre tournicotant ou qu’il chausse ses rollers pour se livrer au même type de course et faire sonner au passage quelques cymbales, le jongleur nous met face à un double désir : celui de le voir éviter la casse, et d’assister à son échec en la matière. À sa manière de concentrer les paradoxes des arts de la piste à l’échelle de sa seule personne, Julian Vogel se donne des airs de famille avec Maroussia Diaz Verbèke, qui assumait elle aussi seule en piste son spectacle-manifeste Circus remix (2017). Comme cette brillante « circographe », Julian Vogel parvient à déployer un univers complexe qui se définit davantage par sa relation aux objets que par les objets eux-mêmes. En frôlant l’absurde, notamment lorsqu’il fait tourner des assiettes sur des cannes à pêche jusqu’à l’inéluctable catastrophe, Julian Vogel affirme une écriture de la mise à nu d’une finesse rare et réjouissante.

Anaïs Heluin