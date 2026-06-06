Auteur-compositeur-interprète, ce rescapé de la vie est aussi un poète. Dégageant un charisme incroyable, Benjamin Clementine caresse le public de ses chansons terriblement humaines et sensibles.

Quand il est arrivé à Paris, Benjamin Clémentine n’avait rien. D’origine ghanéenne, l’Anglais chantait sur la ligne 2 du métro parisien et logeait dans un foyer de Lamarck-Caulaincourt sans connaître un mot de français. Puis, il y a dix ans, ce fut la révélation. Les lumières se sont braquées sur lui. Sa prestance et sa puissance d’interprétation font de chacun de ses concerts un moment rare. Hors du temps, aimant La Callas, Léo Ferré et le jazz, il bouscule les codes avec des envolées lyriques d’une grande poésie. C’est par les Gymnopédies de Satie qu’il découvrit enfant le pouvoir de la musique. Authentique performer, il a commencé par se former au théâtre et maîtrise parfaitement le sens de la dramaturgie. Dans la cour d’honneur, il fera résonner sa voix inclassable avec son joli quintet. Auteur-compositeur, son monde tient autant de Nick Drake que de Nina Simone. Ne reniant pas ses années de bohème, il estime avec la plus grande sagesse qu’elles lui ont permis de s’ouvrir au monde. Ses prestations intimes, reflets d’une âme pudique, font chavirer d’émotion le public.

Philippe Deneuve