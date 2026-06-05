La Terrasse

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N°344
juin 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

La peau comme matière dans le duo « Pulpit »

La peau comme matière dans le duo « Pulpit » - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre Golovine
©Crédit : DR La peau comme matière dans le duo Pulpit au Golovine
Crédit : DR La peau comme matière dans le duo Pulpit au Golovine

Théâtre Golovine / Chorégraphie Coline Robert et Pierrot Leras

Publié le 5 juin 2026 - N° 345

Entre danse hip hop et danse contemporaine, un duo Coline Robert et Pierrot Leras qui met la peau au cœur des échanges, sous la poésie de Philomène Monte.

Coline Robert et Pierrot Leras, chorégraphes et interprètes qui ont fondé la compagnie Désacorpsdé, présentent aujourd’hui leur troisième pièce : un duo où l’accord est justement et précisément au centre de la relation. Avec la peau comme matière de leur recherche, comme support de la mémoire ou surface d’échanges, la question de la porosité devient centrale. Elle est soutenue par une écoute sensible de l’un vers l’autre, mais également du texte qui agit comme fragment poétique. La danse s’articule entre les deux corps comme un lien entre ce qui unit ou ce qui sépare les êtres, révélatrice d’un espace où l’intime côtoie l’imaginaire.

 

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

Pulpit
du samedi 4 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre Golovine
1bis rue Sainte-Catherine, 84000 Avignon

à 21h30, relâche le lundi. Tél. : 04 90 86 01 27. Durée : 50 minutes.

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