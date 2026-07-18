Sillages est un spectacle transdisciplinaire à forte composante circassienne. Le trampoline dialogue avec la musique jouée en direct, tandis que des témoignages préenregistrés sont diffusés en fond. C’est doux, poignant par moments, avec une très belle qualité de relation entre les interprètes. Dans le cadre du festival, les représentations ont lieu à la Respélid’ – tiers-lieu du Carmel d’Avignon, pour une parenthèse contemplative à l’abri de la folle agitation des rues.

Le spectacle Sillages se donne explicitement pour objectif de valoriser l’écoute et la douceur. De ce point de vue, on ne peut pas nier que c’est une réussite. Le travail de terrain, qui peut être répété en amont des représentations pour un contenu sans cesse renouvelé, consiste à récolter les souvenirs et témoignages d’inconnus et d’inconnues de tous âges, pour en faire un montage diffusé durant le spectacle. Les épreuves de la vie, l’expérience de la solitude, les rêves aussi, les rencontres, les bifurcations heureuses, ces paroles anonymes, étonnamment justes, s’entretissent dans un ordre astucieusement ajusté pour finir sur une note résolument positive. C’est une jolie démonstration du fait que nous avons, toutes et tous, de belles choses à dire. Ces fragments de vie sont accompagnés avec beaucoup de sensibilité par la musique de Zoé Kammarti, entre nappes électroniques, chant et violon. Pendant ce temps, Léo Ricordel et Erika Matagne se croisent et se frôlent sur la piste circulaire qui entoure le trampoline, et s’appuient finalement l’un sur l’autre pour sauter et rebondir, jusqu’à proposer quelques portés acrobatiques.

Simple et beau, léger et contemplatif

Ce n’est pas tant la performance circassienne qui est intéressante dans Sillages que la relation entre les trois interprètes, même si Erika Matagne, une ancienne de Fratellini, a une qualité de mouvement impeccable. Les contacts sont vrais, les regards appuyés, les sourires francs. La façon d’inviter la musicienne à jouer avec ses compères acrobates, la façon de l’inclure physiquement dans les évolutions autour du trampoline, tout cela est amené de manière fluide et organique. On ne sait trop ce qu’on doit lire dans ces relations qui se nouent et se dénouent, dans un rythme imposé par la nécessité d’avancer et de rebondir : amis ou amants, finalement, peu importe, et chaque membre du public sera libre d’y projeter, à sa guise, ses propres attentes ou expériences. Rien n’est imposé, beaucoup est suggéré, et cela participe de la légèreté du spectacle. Sillages ne révolutionne ni la technique du trampoline ni le principe du recueil de témoignages, mais il compose une partition douce et émouvante à partir de ces composantes fondamentales. C’est une expérience très agréable, un moment de communion à partager entre membres du public et interprètes.

Mathieu Dochtermann