Le cycle de L’Anneau du « Nibelung » à l’Opéra de Paris

L’Opéra de Paris présente le dernier volet de la nouvelle production de L’Anneau du Nibelung conçue par Calixto Bieito, et reprend l’intégralité du cycle pour deux séries de représentations.

Entamée en 2025, la nouvelle production de la Tétralogie de Wagner réalisée par Calixto Bieito arrive à son terme avec Le Crépuscule des dieux, où le complot ourdi par Alberich et Hagen pour s’emparer de l’anneau du Nibelung précipitera la chute de tout un monde. Culminant avec l’immolation de Brünnhilde, véritable morceau de bravoure pour les sopranos dramatiques, la partition recèle quelques-unes des plus magistrales pages symphoniques du corpus wagnérien, telles le Voyage de Siegfried sur le Rhin ou la solennelle et évocatrice Marche funèbre qui ramène le corps du héros assassiné. Les couleurs orchestrales trouveront un révélateur de choix en la direction ciselée de Pablo Heras-Casado, que l’on a pu, parfois, trouver en retrait d’un point de vue dramatique au début du cycle.

Une parabole post-apocalyptique

De la légende nordique revue par Wagner, qui a, au fil des décennies, suscité une variété de relectures qui a peu d’égale dans le répertoire, le metteur en scène espagnol a fait une parabole post-apocalyptique avec une succession d’idées visuelles, à la fortune diverse, qui dévoilera peut-être sa cohérence dans ce dénouement aux allures de grande récapitulation. La reprise des quatre volets du cycle, pour deux intégrales en novembre — une aventure qui n’avait plus été tentée à Paris depuis 2013, à l’Opéra Bastille, avec la production de Günter Krämer pour le bicentenaire Wagner —, sera l’occasion de s’immerger dans un feuilleton mythologique qui n’a cessé de faire résonner symboles métaphysiques et préoccupations contemporaines.

Gilles Charlassier