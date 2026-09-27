Carte blanche à George Benjamin avec l’EIC

À la tête de l’Ensemble Intercontemporain, des jeunes musiciens de l’ensemble NEXT et de l’Orchestre du Conservatoire, le compositeur et chef d’orchestre George Benjamin dirige quatre partitions essentiellement concertantes, dont son propre Concerto pour orchestre.

George Benjamin a transformé sa carte blanche en une série d’hommages plus ou moins directs. Son Concerto pour orchestre (2021) est ainsi écrit à la mémoire d’un autre chef et compositeur, Oliver Knussen, dont il cherche par une musique mobile et virtuose à évoquer « l’énergie, l’humour et l’esprit ». Eden (2005) de Julian Anderson rend hommage à l’univers de Constantin Brancusi en créant, à l’aide de micro-intervalles, un espace sonore singulier, ce que fait également Dieter Ammann dans No Templates (2024), son concerto pour alto, dédié à la mémoire du compositeur Wolfgang Rihm (1952-2024). Dans son Concerto pour piano (1997), Unsuk Chin revisite quant à elle toute la tradition pianistique « de Scarlatti à aujourd’hui », l’agrémentant d’un clin d’œil à son maître György Ligeti.

Jean-Guillaume Lebrun