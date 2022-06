ShortStories une traversée poétique de la Cie Dírtztheatre

Fusionnant danse et marionnettes portées, la Cie Dírtztheatre propose avec ShortStories une traversée poétique des différents âges de la vie.

Tout à la fois danseurs, circassiens et marionnettistes, Charlie Denat et Jolanda Löllmann fusionnent les arts du geste dans leur premier projet à la tête de la Cie Dírtztheatre : ShortStories. Dans ce triptyque qu’ils interprètent eux-mêmes, ils explorent avec autant de délicatesse que de poésie les différents âges de la vie. Alias met en scène un homme qui sous un masque « part à la rencontre de l’autre tapi au fond de lui-même ». Nonna(s) don’t cry allie jeunesse et vieillesse. Le troisième Pas aborde avec humour les liens d’interdépendance qui nous unissent.

Delphine Baffour