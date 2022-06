Fables, miniatures lyriques, d’après les textes de Jean de la Fontaine

La Compagnie In-Sense invite le public dans son cabinet de curiosités dont la collection d’objets hétéroclites sert d’écrin aux Fables de Jean de La Fontaine, mises en musique par Isabelle Aboulker.

Deux chanteurs (la mezzo-soprano Marie Blanc et le baryton Philippe Scagni), accompagnés de trois musiciennes (Ernestine Bluteau au piano, Marina Nguyen The au violoncelle et Maité Atasay à la clarinette), prêtent leur voix aux différents personnages hauts en couleurs du célèbre bestiaire du Grand Siècle. « La musique d’Isabelle Aboulker fait de chaque fable une sorte d’opéra miniature, saisissant d’intensité. Pour servir ce matériau littéraire et musical, j’ai eu l’idée de créer sur scène une sorte de grand cabinet de curiosités, dans lequel le piano et la pianiste seront intégrés et que les deux chanteurs viendront animer. », dit Léna Rondé, qui met en scène ce spectacle où enfants et adultes découvrent, selon le souhait du fabuliste, « des vérités qui servent de leçons ». En ouvrant trappes et tiroirs d’un meuble-monde, les chanteurs emmènent petits et grands à la découverte de ce répertoire drôle et profond, pétillant et grave.

Catherine Robert