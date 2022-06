Côme de Bellescize reprend sa comédie féroce et drôle Le Bonheur des uns

Côme de Bellescize poursuit son travail autour des injonctions sociales et explore la quête du bonheur comme norme et dogme. Il crée une comédie au bord du gouffre, féroce et drôle.

Après Soyez vous-même, comédie cruelle et débridée qui réinvente l’épreuve de l’entretien d’embauche, Come de Bellescize poursuit son travail sur les nouvelles injonctions sociales en explorant l’une des plus prégnantes : la quête du bonheur. Initiée dans les années 1990, elle s’impose en effet par le boom de la psychologie positive, le business du développement personnel, le culte du bien-être qui fait la preuve d’une vie réussie. Soyons zen, et tout ira bien ! Fidèle à sa démarche esthétique singulière, le Théâtre du Fracas s’aventure au-delà du miroir, fait exploser les cadres pour mieux révéler ce qui se cache sous les normes et les attentes.

Rire libérateur

Entre intime et universel, les situations clairement établies partent en vrille, tout comme les personnages. Pour ce faire, Côme de Bellescize choisit l’humour grinçant, corrosif, qui fait tout péter, et laisse entre rire et cruauté surgir l’émotion. « Le Bonheur des uns est une comédie féroce : il faudra la placer sur une ligne de crête avec d’un côté la vérité, l’humanité, la fragilité de ces personnages qui doivent créer de l’empathie, et de l’autre leur bouffonnerie, dont l’absurdité suscite un rire libérateur. » confie l’auteur et metteur en scène. Être heureux, est-ce se fier à une unique boussole, celle de la performance individuelle ? Afin de mettre en perspective ces questions, Côme de Bellescize confronte deux couples : l’un en manque de ressenti de bonheur qui rend visite à l’autre, voisins aussi heureux qu’énervants. Portée par un épatant quatuor de comédiens – David Houri, Coralie Russier, Éléonore Joncquez et Vincent Joncquez –, la comédie se joue entre l’agencement des apparences et le surgissement de pulsions destructrices. Elle s’attache aussi à laisser émerger une poésie fragile et ambiguë qui, « célébrant des vertus naïves, des fragilités assumées, crée une poche de résistance face au règne de la performance ».

Agnès Santi