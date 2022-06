Robin Renucci met en scène Andromaque de Racine

Après Britannicus et Bérénice, et avant Phèdre, à venir, Robin Renucci met en scène Andromaque, victoire de la fidélité au milieu des ruines politiques encore fumantes.

Quelle est la particularité d’Andromaque entre toutes les tragédies de Racine ?

Robin Renucci : Autant Britannicus et Bérénice, que j’ai montées précédemment avec la troupe des Tréteaux de France, se passent dans des lieux que j’ai imaginés soumis à la loi du carré, autant Andromaque est commandée par le cercle, la spirale qui s’enroule autour d’un centre fait de sang rouge comme celui répandu des héros, de bois brûlé comme celui de Troie réduite en cendres noires, et du bleu de la Méditerranée puisque toute l’histoire de cette guerre se passe sur ses rives. Pour s’extraire de ce cercle, il faut volter. Ce cercle tragique est à la fois un siphon et un lieu d’où repartir pour ces enfants du désastre qui décident de rompre avec la chaîne des massacres.

« Polir l’alexandrin comme un galet. »

Quelle lecture scénique en proposez-vous ?

R.R. : Andromaque présente des gens qui se tournent le dos, au propre comme au figuré. Seule la veuve d’Hector a les yeux tournés vers le temple : elle seule restera vivante à la fin. Chez Racine, le regard est l’objet et le lieu de l’amour. Ne pas offrir son regard, c’est refuser son amour. Il s’agit, par la mise en scène, d’exprimer cette complexité des affects par le simple et l’implicite du jeu. Les huit acteurs de la troupe évoluent dans un décor simple : on peut jouer la nuit comme le jour, n’importe où, on se déplace avec rien qu’un tapis. À l’instar de ce que disait Dullin, je crois que l’acteur de théâtre est un artisan qui met en relation l’auteur et le public. Et je crois que ce travail est essentiellement fondé sur la langue.

Comment faites-vous ?

R.R. : Je creuse l’alexandrin. Le travail sur la langue est politique. « La meilleure façon de servir la République est de redonner force et tenue au langage. » disait Ponge. L’alexandrin est une langue perturbée, que l’on peine à comprendre naturellement. J’essaie donc de le faire entendre de manière simple, en rendant cette langue la plus limpide possible afin qu’elle donne à voir. Voilà, je crois, la véritable définition de l’interprétation. Cette langue théâtrale du XVIIème siècle est notre fonds : elle fait le théâtre français dans son essence. Il est évident que le théâtre a avancé depuis, mais je ne veux pas laisser perdre ce fonds. Loin de constituer un conservatoire immuable, on peut continuer à polir l’alexandrin comme un galet, pour un théâtre qui se polit avec le temps et correspond à l’oreille d’aujourd’hui.

Propos recueillis par Catherine Robert