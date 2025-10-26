Shai Maestro, pianiste en apesanteur

Vivifiant est le terme qui vient à l’esprit pour définir le jeu du pianiste Shai Maestro, qui avec son quartet, repousse les limites de l’imaginaire en toute sérénité.

Écouter The Thief Dream sur le label ECM suffit à prendre la mesure de ce pianiste israélien formé au classique, qui a été le compagnon de route d’Avishai Cohen. Parachevant sa formation au Berklee College Of Music, il gagne plusieurs bourses internationales et en profite pour étudier la musique indienne. En une douzaine d’années, il a su se rendre incontournable et s’impose comme l’un des héritiers de Keith Jarrett et Paul Bley. Produisant comme par magie un son à la fois cinématographique et personnel, il est capable aussi de travailler des miniatures en solo, où fleurissent des idées caressantes. Au New Morning, il se produira en quartet, redéfinissant son art avec une patiente application. Après avoir composé pour des orchestres philarmoniques des œuvres de grande ampleur, Shai Maestro prouve une fois encore qu’il est à l’aise dans tous les contextes. Son cheminement exigeant et libre force l’admiration ; sa délicatesse nous émeut. On compte sur sa capacité à capturer des moments singuliers.

Philippe Deneuve