La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°336
octobre 2025
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Jazz / Musiques - Agenda

Alain Jean-Marie et Diego Imbert, l’art du duo

Alain Jean-Marie et Diego Imbert, l’art du duo - Critique sortie Jazz / Musiques Paris Sunset
©Diego Imbert et Alain Jean-Marie © Pierre Colletti
Diego Imbert et Alain Jean-Marie © Pierre Colletti

Sunset

Publié le 26 octobre 2025 - N° 337

Alain Jean-Marie et Diego Imbert se connaissent bien puisqu’ils viennent de signer ensemble leur deuxième disque. En souplesse, ils réduisent les standards à leur plus élégante expression.

L’art de la ballade est l’un des plus délicats qui soit. C’est dans ce cadre que se révèlent un son et une respiration. Être romantique sans tomber dans la sensiblerie, être économe de ses notes et faire du silence un écrin, respecter la mélodie mais y apporter sa touche. Alain Jean-Marie est l’une de nos fiertés nationales. Pourtant l’homme est humble. Sa grande pratique de l’instrument en fait un orfèvre de la ballade au même titre que Shirley Horn ou Mark Murphy. Son dernier opus avec Diego Imbert est l’un des plus beaux de l’année. Voilà un duo qui se distingue par son écoute. La contrebasse profonde est le meilleur allié du pianiste ; on pense aux rencontres entre Keith Jarrett et Charlie Haden. Assister à un concert d’Alain Jean-Marie est un cadeau de dieu et il connaît bien le Sunset. Récemment, il y jouait des classiques du bop en trio, avec patience et énergie. Les standards qu’il redécouvre agissent comme autant de soupirs émus dans un monde où il est rarement permis de ralentir.

Philippe Deneuve

A propos de l'événement

Alain Jean-Marie en Diego Imbert
du jeudi 13 novembre 2025 au jeudi 13 novembre 2025
Sunset
60 rue des Lombards, 75001 Paris

concert à 19h30 et 21h30. Tél : 01 40 26 46 60. www.sunset-sunside.com

Tous les articles Jazz / Musiques

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur le Jazz

S'inscrire à la newsletter
91000abonnés
0abonnés
43000abonnés
5108abonnés
article suivant

Shai Maestro, pianiste en apesanteur
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Jazz / les Musiques

S'inscrire