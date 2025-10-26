Alain Jean-Marie et Diego Imbert, l’art du duo

Alain Jean-Marie et Diego Imbert se connaissent bien puisqu’ils viennent de signer ensemble leur deuxième disque. En souplesse, ils réduisent les standards à leur plus élégante expression.

L’art de la ballade est l’un des plus délicats qui soit. C’est dans ce cadre que se révèlent un son et une respiration. Être romantique sans tomber dans la sensiblerie, être économe de ses notes et faire du silence un écrin, respecter la mélodie mais y apporter sa touche. Alain Jean-Marie est l’une de nos fiertés nationales. Pourtant l’homme est humble. Sa grande pratique de l’instrument en fait un orfèvre de la ballade au même titre que Shirley Horn ou Mark Murphy. Son dernier opus avec Diego Imbert est l’un des plus beaux de l’année. Voilà un duo qui se distingue par son écoute. La contrebasse profonde est le meilleur allié du pianiste ; on pense aux rencontres entre Keith Jarrett et Charlie Haden. Assister à un concert d’Alain Jean-Marie est un cadeau de dieu et il connaît bien le Sunset. Récemment, il y jouait des classiques du bop en trio, avec patience et énergie. Les standards qu’il redécouvre agissent comme autant de soupirs émus dans un monde où il est rarement permis de ralentir.

Philippe Deneuve