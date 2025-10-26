Douze ans après une première apparition, revoilà Kaushiki Chakrabarty, une voix d’exception au Théâtre de la Ville.

À quarante-cinq ans, la native de Calcutta peut raisonnablement postuler au titre de maîtresse chanteuse. N’a-t-elle pas reçu d’ailleurs en 2020 le Nari Shakti Puraskar, ni plus ni moins que la plus haute récompense pour les femmes en Inde ! Car voilà celle qui a de qui tenir – son père est le fameux Ajoy Chakrabarty, grande voix du style hindoustani qu’elle accompagna toute jeune –, qui a creusé l’art et la manière d’interpréter les khyals et autre thumris depuis qu’elle sait marcher. Aujourd’hui diplômée en musicologie et en philosophie, elle fait référence dans le champ de la musique classique, qu’elle est parvenue à sortir de son carcan sans rompre avec les fondamentaux de cet art séculaire.

Jacques Denis