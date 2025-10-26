Place au Jazz à Antony célèbre ses 20 ans

Installé à Antony, ce rendez-vous annuel peut se féliciter d’une programmation inédite, entre artistes confirmés et nouveaux talents à découvrir. Proche de Paris et bénéficiant des infrastructures d’une ville dynamique, ce festival offre les meilleures conditions pour des moments de musique inoubliables.

Place au jazz est une institution puisqu’il fête cette année ses vingt ans. Avec ses choix originaux, cet événement se distingue des autres propositions en Île-de-France, le tout à un quart d’heure de Paris. Il fera, une fois encore, la part belle aux talents divers. Dès le samedi 15 novembre à 20h30 prendra place le trio Loco Cello qui, avec élégance et fantaisie, fait rencontrer jazz, musique classique et traditionnelle dans un lyrisme contenu. Un groupe étonnant, dont les membres ont été récompensés à de nombreuses reprises, qui invite ce soir-là le guitariste virtuose Biréli Lagrène pour un détour vers le jazz manouche. Le 21 novembre le Big Band d’Antony Jazz rend hommage à l’inventivité de Charles Mingus en reprenant ses thèmes emblématiques. Le final du concert est consacré à Claude Nougaro, qui a toujours chanté son amour du jazz. Le lendemain, Jim Mullen, un grand guitariste écossais, est invité par le trio de Gary Brunton pour enchanter l’Espace Vasarely.

Un must aux portes de Paris

C’est une légende du jazz que la ville d’Antony accueille le vendredi suivant : le pianiste Monty Alexander. Celui qui a accompagné Frank Sinatra, Ray Brown ou Milt Jackson distille un jazz qui repose autant sur les rythmes des Caraïbes que les fondamentaux du bop. Originaire de Kingston, il n’hésite pas à se frotter au reggae, lui qui a joué avec Sly and Robbie ou Ernest Ranglin. Solaire, sans drame, son style éclatant ravit les plus grandes scènes du monde entier depuis des décennies. Un must à ne pas rater. Et parce que le jazz ne cesse de se renouveler, il faut aller écouter Spacecraft, le 29 novembre, quintet intergénérationnel, dont l’énergie se déploie sur scène et navigue entre douceur d’un pub écossais et voyage imaginaire sur la lune. Enfin, pour clore le 30 le festival, Yazz Ahmed, trompettiste anglaise, fait infuser un jazz enivrant et psychédélique, qui tient autant de la musique électro que des traditions de Bahreïn, entraînant le public dans une odyssée où se croisent les déesses et les chasseurs de perles. Place au Jazz par sa programmation choisie comble toutes les générations de mélomanes.

Philippe Deneuve