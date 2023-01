Sens dessus dessous, une partition aux infinies nuances d’André Dussollier

Quelque vingt ans après Monstres sacrés sacrés monstres, André Dussollier propose un nouveau voyage en littérature, de Victor Hugo à Roland Dubillard et autres auteurs qui l’accompagnent. Un chatoyant kaléidoscope, à découvrir au Théâtre des Bouffes parisiens.

« La beauté les unit ; leur originalité nous surprend ; ils sont de tous les temps » dit André Dussollier des textes qu’il a choisi de faire entendre, signés par Roland Dubillard, Victor Hugo, Raymond Devos, Victor Hugo, Charles Baudelaire, Gabriel Charles, Abbé de Lattaignant, etc.. « Quand on les dit, quand on les vit, ils prennent tout leur relief, ils acquièrent toute leur ampleur ». Le périple en littérature est engagé par un acteur majeur de notre temps, un conteur exceptionnel dont la voix si agréable et la diction si fine permettent, par exemple, de transformer un trajet en métro en vrai plaisir, à l’écoute de quelques épisodes de l’œuvre proustienne À la recherche du temps perdu (merci !). Sur la scène du Théâtre des Bouffes Parisiens, tout commence par un film projeté sur le mur en fond de scène, promenade parisienne plaisante, menée à vive allure jusqu’au cœur du théâtre, où un passé fantomatique se mêle au présent.

Entre les murs du théâtre, la liberté !

Entre les murs du théâtre, le personnage qui surgit fait un clin d’œil à l’acteur, et vice-versa : c’est dans cette solitude protégée de l’extérieur qu’il dit se sentir entièrement libre. Un soir quand on est seul inaugure la pièce, une fantaisie de Sacha Guitry qui fait place à quatre protagonistes : sa Mémoire, sa Volonté, sa Conscience et sa Volonté. Des textes sans rapport entre eux forment un agrégat disparate, né de l’envie de partage du comédien et de son amour des mots, traversant allègrement les époques. Quelque vingt ans plus tôt, le comédien avait présenté dans la même veine Monstres sacrés sacrés monstres, qui fut couronné de succès. D’une grande diversité de registres et de tonalités, du plus grave au plus cocasse, les scènes se succèdent, finement caractérisées par l’ingénieux dispositif vidéo qu’a réalisé Sébastien Mizermont. Ce dernier a aussi créé la scénographie, tandis que Laurent Castaingt a conçu les lumières. Certains passages sont plus saisissants que d’autres, ceux peut-être qui font place à l’émotion. Le Crapaud de Victor Hugo donne lieu à un sommet d’interprétation : André Dussollier en révèle toute l’amplitude, qui déchire le cœur. Mais la jubilation du langage et du jeu enchante aussi, comme le sketch Sens Dessus Dessous de Raymond Devos qui donne son titre à la pièce. Toujours aussi élégant, alerte et délicieusement ironique, André Dussollier offre une partition aux infinies nuances.

Agnès Santi