La Machine de Turing

La pièce est portée par un souci biographique ; il s’agit de raconter l’histoire vraie de cet homme qui a percé les secrets du « Chiffre » de la communication allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, père de l’intelligence artificielle et de l’ordinateur, broyé par la bien-pensance de l’Angleterre des années 50, mathématicien de génie passé à la trappe de l’histoire. Mais par-dessus tout, l’auteur, Benoît Solès, a souhaité, en l’écrivant, « célébrer le visionnaire et l’inadapté, le héros et le martyre, bref l’homme extraordinaire, courageux, passionnant que fut Alan Turing ». Aux côtés de Benoît Solès, qui incarne lui-même Alan Turing, montent sur scène, en alternance, les acteurs Amaury de Crayencour, Jules Dousset et Gregory Benchénafi, endossant, tour à tour, le rôle des trois autres protagonistes, proches de Turing, que la pièce met en jeu.