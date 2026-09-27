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Krystian Zimerman en récital, chaque fois un événement
Philharmonie / pianoPublié le 27 septembre 2026 - N° 347
Pianiste rare, Krystian Zimerman fait de chacune de ses apparitions un événement. Quel sera le programme ? Peu importe finalement.
Krystian Zimerman est un artiste, un magicien dont les tours seraient sans supercherie, seulement appuyés sur une lecture inlassablement méticuleuse des œuvres, qu’il s’agisse des pages les plus jouées du répertoire ou de pièces beaucoup plus rares. Sous ses doigts, les Scherzos de Chopin, Sonates de Beethoven ou de Schubert semblent inouïs et pourtant très idiomatiques. À l’inverse, combien d’auditeurs, venus l’écouter dans des œuvres bien connues, sont-ils repartis conquis par ses interprétations de Szymanowski ? À ce jour, son programme dans la Salle Pierre Boulez n’est pas connu – mais il est déjà certain que, le moment venu, la magie opèrera.
Jean-Guillaume Lebrun
A propos de l'événementKrystian Zimerman en récital
du samedi 17 octobre 2026 au samedi 17 octobre 2026
Philharmonie de Paris
221 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris
à 20h. Tél. : 01 44 84 44 84.