Krystian Zimerman en récital, chaque fois un événement

Pianiste rare, Krystian Zimerman fait de chacune de ses apparitions un événement. Quel sera le programme ? Peu importe finalement.

Krystian Zimerman est un artiste, un magicien dont les tours seraient sans supercherie, seulement appuyés sur une lecture inlassablement méticuleuse des œuvres, qu’il s’agisse des pages les plus jouées du répertoire ou de pièces beaucoup plus rares. Sous ses doigts, les Scherzos de Chopin, Sonates de Beethoven ou de Schubert semblent inouïs et pourtant très idiomatiques. À l’inverse, combien d’auditeurs, venus l’écouter dans des œuvres bien connues, sont-ils repartis conquis par ses interprétations de Szymanowski ? À ce jour, son programme dans la Salle Pierre Boulez n’est pas connu – mais il est déjà certain que, le moment venu, la magie opèrera.

Jean-Guillaume Lebrun