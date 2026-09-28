« Manon Lescaut », une nouvelle production signée par Oliver Mears

Oliver Mears signe une nouvelle production de l’opéra de Puccini, avec Ailyn Pérez dans le rôle-titre et Roberto Alagna dans celui du chevalier des Grieux.

Dans le roman de l’abbé Prévost, l’histoire de Manon est contée par le chevalier des Grieux, son amant avec qui elle traverse fortunes et misère. Il n’y a évidemment plus de narrateur dès lors que Puccini – après Auber et Massenet – porte le récit sur la scène lyrique. Il met le personnage de Manon en lumière ; tous les feux de l’orchestre semblent projetés sur elle, laissant des Grieux dans une sorte de clair-obscur.

Une Manon à travers l’histoire

« L’histoire de Manon doit donner l’impression d’un voyage épique, précise le metteur en scène Oliver Mears. Elle est toujours en mouvement, allant d’une auberge de province à la métropole parisienne, puis aux terres désolées d’Amérique. Nous nous sommes donc intéressés à l’idée d’une Manon à travers l’histoire – une icône voyageant à travers le temps et les siècles, mais aussi à travers l’espace. Notre principale source d’inspiration est Orlando de Virginia Woolf. L’idée d’une femme « éternelle » évoluant dans un monde dominé par les hommes nous a ouvert des possibilités scéniques passionnantes. Nous voulons jouer avec les attentes du public et l’emmener lui aussi en voyage ». Depuis la fosse, à la tête de l’Orchestre national de France et du chœur accentus, Lorenzo Passerini en sera le guide.

Jean-Guillaume Lebrun