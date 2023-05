Seconde édition du Festival Les Etoiles du Classique » qui réunit plus de 200 jeunes artistes

Pour cette seconde édition, Les Étoiles du Classique à Saint-Germain-en-Laye réunit plus de 200 jeunes artistes pendant quatre jours festifs pour rendre la musique classique accessible à tous les publics.

Les Étoiles du Classique a été imaginé par le violoniste Thomas Lefort comme un tremplin pour les artistes au début de leur carrière. Résumant la quintessence du festival, la soirée d’ouverture met en avant une quinzaine de musiciens de la nouvelle génération aux côtés du directeur artistique, dans un concert balayant trois siècles de répertoire chambriste, de Leclair à Chostakovitch. Mais la dimension conviviale du festival prend tout son sens avec les deux concerts symphoniques en plein air, comme l’ensemble des rendez-vous du week-end : l’Orchestre Ostinato le 1er juillet sous la direction de Chloé Dufresne, et surtout la clôture avec les parrains du festival 2023. Jean-Claude Casadesus dirige l’Orchestre des jeunes d’Île-de-France réunissant plus de 70 étudiants et alumnis du CNSMD de Paris et de l’École Normale Cortot, dans un programme éclectique avec la mezzo Karine Deshayes.

Émulation et ouverture

Cette mosaïque musicale illustre l’autre ambition du festival, celle de lever les barrières et d’attirer un nouveau public. Cela se traduit par des médiations pédagogiques avec une quarantaine de classes et un millier d’élèves à Saint Germain-en-Laye et ses environs. Deux concerts en début d’après-midi leur sont d’ailleurs plus spécifiquement dédiés : La Boîte à mystère le 29 juin et Le Carnaval des animaux le 30. Des actions sont également menées en faveur des personnes porteuses d’autisme. Une politique d’accessibilité qui va jusqu’à l’opéra, avec Les Noces de Figaro par la compagnie de jeunes musiciens Opera Fuoco sous la direction de David Stern.

Gilles Charlassier