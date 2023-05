La Bohème, une nouvelle production de l’opéra de Puccini, confiée à Éric Ruf

Éric Ruf met en scène l’opéra de Puccini, avec Selene Zanetti et Pene Pati dans les rôles principaux. Dans la fosse, Lorenzo Viotti dirige l’Orchestre national de France.

Alors que La Bohème lunaire de Claus Guth à l’Opéra Bastille vient de quitter l’affiche, le Théâtre des Champs-Élysées accueille une nouvelle production de l’opéra de Puccini, confiée à Éric Ruf. Aucun risque a priori d’une transposition tirée par les cheveux : l’administrateur général de la Comédie-Française a toujours montré dans ses mises en scène de théâtre ou d’opéra une grande fidélité au texte – Roméo et Juliette, comme Pelléas et Mélisande peuvent en témoigner. Et d’ailleurs, pourquoi transposer, alors que tout le drame est là, dans un Paris du xixe siècle qu’il n’est même pas nécessaire de rendre plus réaliste que nature ?

Bohème en coulisses

Aussi, l’idée qu’a Éric Ruf de faire se tenir les actes I et IV non dans une mansarde mais dans un théâtre est-elle tout à fait cohérente avec l’esprit même des personnages de La Bohème, dont il entend projeter dans sa mise en scène l’imagination et les vies rêvées. Signant les décors et comptant sur ses complices habituels – Christian Lacroix pour les costumes et Bertrand Couderc pour les lumières – Éric Ruf retrouvera le ténor Pene Pati, révélé en Roméo (dans l’opéra de Gounod) en 2021, et désormais Rodolfo très attendu au côté de la Mimi de Selene Zanetti. L’autre bonne étoile de cette production pourrait bien être le chef Lorenzo Viotti, qui se révèle à chaque apparition un musicien toujours inventif, tirant le meilleur de chaque orchestre.

Jean-Guillaume Lebrun