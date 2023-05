Le festival « Un Temps pour Elles » met en valeur les partitions de compositrices

Initié en 2020 par la violoncelliste Héloïse Luzzati, le festival Un Temps pour Elles s’inscrit dans un projet global de réenrichissement du répertoire en puisant dans les fonds négligés des œuvres des compositrices.

« Le festival Un Temps pour Elles est l’un des outils de diffusion du projet elleswomencomposers conçu pour mettre en valeur les partitions de compositrices de toutes nationalités et de toutes époques avec une attention particulière pour le répertoire français. À partir d’un travail de recherche et de déchiffrage, on choisit ce qui « mérite » d’être enregistré ou joué en concert, pour construire avec les musiciens les programmes du festival, avec l’espoir qu’ils se fassent ensuite les ambassadeurs, sur d’autres scènes, des pièces qu’ils redécouvrent. L’autre facette du projet, La Boîte à Pépites, est à la fois chaîne vidéo, avec laquelle nous produisons entre autres des documentaires animés sur la vie et les œuvres des compositrices pour les resituer dans le terreau historique général, mais également label discographique et maison d’édition de partitions. Tous ces projets s’inscrivent dans une logique de construction et de réenrichissement du répertoire, à rebours des tentations clivantes. Au-delà du festival d’été, la saison 2023-2024 s’enrichira d’une collaboration de 4 concerts avec la Philharmonie de Paris et d’un partenariat avec la BnF qui donnera lieu à une série de concerts-portraits de compositrices, une fois par mois. »

Une poétique de correspondances

L’un des jalons de cette édition 2023, la troisième au format actuel dans le Val d’Oise, est le Grand Prix de Rome. Hélène Fleury-Roy, dont la Fantaisie pour alto et piano est donnée le 17 juin à Royaumont, fut la première femme à y être distinguée, tandis que le lendemain, Lucile Richardot et Anne de Fornel jouent des mélodies de Lili Boulanger, la première lauréate du Grand Prix de composition en 1913, avant la redécouverte du Stabat Mater de Clémence de Grandval, avec le Chœur régional Vittoria d’Île-de-France. Les échos pluridisciplinaires entre musique et littérature constituent un autre fil rouge. Le 11 à Maubuisson l’auteure et plasticienne Diglee dessine en direct sur des vers de poétesses choisis dans l’anthologie de la poésie féminine Je serai le feu, parue en 2021, et mis en musique. À Taverny le 22, Garbo la solitaire est un autre exemple de poésie animée. Le 24 à La Roche-Guyon, Annie Duperey rend hommage à Colette pour le 150e anniversaire de la naissance de la romancière, et le lendemain, Adèle Charvet et Florian Caroubi proposent un florilège de mélodies sur des poèmes de Verlaine. Le 1er juillet à Luzarches est créée la commande du quatuor passée à Claire-Marie Sinnhuber. Quant au week-end de clôture autour des éléments à Villarceaux, il résume toute la poétique de correspondances impulsée par Héloïse Luzzati.

Gilles Charlassier