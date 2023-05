Le 43e Festival de La Roque d’Anthéron, une édition foisonnante

L’édition 2023 du Festival international de piano de La Roque d’Anthéron se révèle foisonnante, avec des grands classiques, dont pas moins de quatre intégrales de concertos de Beethoven, Chopin, Brahms et Rachmaninov, mais aussi une création contemporaine et deux soirées électro.

Avec Bertrand Chamayou pour la première des quatre soirées de l’intégrale des concertos de Beethoven, le Festival 2023 débute aux côtés de l’une des figures majeures du piano français d’aujourd’hui, parmi lesquelles on compte également Alexandre Kantorow, auquel est confiée une carte blanche le 2 août, avant qu’il revienne le 7 pour le premier des trois volets de l’intégrale des concertos de Rachmaninov. Une journée est par ailleurs consacrée au compositeur russe le 5 pour le 150e anniversaire de sa naissance, avec des références comme Nikolaï Lugansky et des jeunes talents tels Vsevolod Zavidov.

Place à la nouvelle génération

C’est le lauréat du dernier concours Chopin de Varsovie, Bruce Liu, qui joue les deux opus concertants du maître de la miniature romantique le 30 juillet. La nouvelle génération est résolument à l’honneur à La Roque d’Anthéron. Au-delà de la traditionnelle journée des ensembles de musique de chambre le 15 août, avec les étudiants des conservatoires nationaux en résidence, le 6 fait découvrir quelques musiciens et musiciennes précoces comme Arielle Beck, âgée de 12 ans seulement, tandis que le 28 juillet met en valeur la transmission avec une journée autour de la grande pédagogue Hortense Cartier-Bresson. À côté des grandes pages du répertoire et du Baroque traditionnellement donné en l’Abbaye de Silvacane, la musique contemporaine est au menu du 7 au 9, avec une création de Philippe Schoeller. Pour la première fois, le festival fait également une incursion dans la musique électro, les 21 et 29 juillet.

Gilles Charlassier