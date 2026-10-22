Laurence Equilbey dirige Insula Orchestra dans le Concerto pour violoncelle de Schumann, sous l’archet de Mario Brunello, et la Symphonie n°1 de Mendelssohn.

Œuvre de la maturité que Schumann composa en 1850, le Concerto pour violoncelle en la mineur op. 129 rompt avec l’opposition traditionnelle entre soliste et orchestre. La virtuosité instrumentale se met au service d’une méditation en trois mouvements qui s’enchaînent sans interruption, dans une veine où l’on reconnaît l’intensité poétique de l’auteur des cycles pianistiques et de lieder, des Kinderszenen et des Dichterliebe. En regard de cette page majeure du romantisme allemand confiée à l’archet de Mario Brunello, la Symphonie n°1 en ut mineur op. 11 est le témoignage du génie précoce de Mendelssohn, encore adolescent quand il aborde le genre symphonique pour grand orchestre. D’une inspiration pleine de fougue où affleure déjà une véritable personnalité musicale, la partition s’achève sur un finale enlevé qui inclut un fugato digne des meilleurs maîtres.

Gilles Charlassier