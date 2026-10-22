Schumann et Mendelssohn : Laurence Equilbey dirige Insula Orchestra avec le violoncelliste Mario Brunello
La Seine Musicale / SymphoniquePublié le 22 octobre 2026 - N° 348
Laurence Equilbey dirige Insula Orchestra dans le Concerto pour violoncelle de Schumann, sous l’archet de Mario Brunello, et la Symphonie n°1 de Mendelssohn.
Œuvre de la maturité que Schumann composa en 1850, le Concerto pour violoncelle en la mineur op. 129 rompt avec l’opposition traditionnelle entre soliste et orchestre. La virtuosité instrumentale se met au service d’une méditation en trois mouvements qui s’enchaînent sans interruption, dans une veine où l’on reconnaît l’intensité poétique de l’auteur des cycles pianistiques et de lieder, des Kinderszenen et des Dichterliebe. En regard de cette page majeure du romantisme allemand confiée à l’archet de Mario Brunello, la Symphonie n°1 en ut mineur op. 11 est le témoignage du génie précoce de Mendelssohn, encore adolescent quand il aborde le genre symphonique pour grand orchestre. D’une inspiration pleine de fougue où affleure déjà une véritable personnalité musicale, la partition s’achève sur un finale enlevé qui inclut un fugato digne des meilleurs maîtres.
Gilles Charlassier
A propos de l'événementSchumann et Mendelssohn : Laurence Equilbey dirige Insula Orchestra avec le violoncelliste Mario Brunello
du jeudi 12 novembre 2026 au samedi 14 novembre 2026
La Seine musicale - Auditorium
Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt
Le 12 novembre à 20h et le 14 novembre à 18h. Tél. : 01 74 34 53 53.