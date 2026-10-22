Aurélien Bory met en scène la rencontre entre le guitariste Thibaut Garcia et la danseuse Aure Wachter dans Sept larmes pour Elisabeth, un spectacle articulé autour des Lachrimae or Seven Teares de Dowland.

Publié en 1604, le recueil des Lachrimae or Seven Teares de Dowland est sans doute le plus célèbre témoignage musical de l’époque d’Elisabeth Ire, en même temps qu’un hommage à la reine disparue l’année précédente, avec, au cœur du cycle, les sept pavanes, appelées « larmes », inspirées par la chanson pour luth, Flow, my tears. De ces vingt-et-une pièces destinées originellement à un consort de violes et luth, Thibaut Garcia, l’une des figures majeures de la guitare aujourd’hui, propose une transcription qu’il présente sous la forme d’un duo avec la danseuse Aure Wachter. Aurélien Bory fait s’écouler la mélancolie sur l’espace scénique dans cette rencontre pluridisciplinaire, Sept larmes pour Elisabeth, où la musique et le geste chorégraphique donnent corps à cet affect fondamental des arts de la fin de la Renaissance anglaise. Avec sa Compagnie 111, le metteur en scène français reviendra à la Philharmonie en janvier pour Portrait d’orchestre, qui, avec l’appui d’un dispositif vidéo, met en avant les pupitres de l’Orchestre de Paris dans la Troisième Symphonie de Beethoven.

Gilles Charlassier