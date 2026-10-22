Vingt ans après avoir créé Into the Little Hill, Daniel Jeanneteau et Marie-Christine Soma proposent une nouvelle lecture de l’opéra de chambre de George Benjamin, en regard de L’Histoire du soldat de Stravinski. Un diptyque contrasté, dirigé par Lucie Leguay, présenté en partenariat avec l’Opéra-Comique.

En quoi avez-vous renouvelé votre approche de Into the Little Hill ?

Daniel Jeanneteau : En vingt ans, l’évolution du monde s’est dramatisée, avec les crises écologiques et géopolitiques. Dans un texte à la fois simple, dense et elliptique, Martin Crimp fait de la légende du joueur de flûte de Hamelin une parabole politique, dont on perçoit davantage aujourd’hui le sens profond. À la lumière des aveuglements populistes de ces dernières années, le parallèle entre l’extermination des rats, que réclame la foule, et la stigmatisation des étrangers devient évident. Chez George Benjamin, il y a un constant besoin de conciliation, une sorte de vulnérabilité sensible qui cherche l’harmonie, alors que Martin Crimp pose un regard précis et cru sur les forces en jeu. Nous dépassons l’abstraction apparente de l’écriture pour aller vers un plus grand ancrage dans la réalité d’aujourd’hui, et la lucidité implacable, voire cruelle, de la concision du livret.

« Le spectacle joue sur un contraste maximal entre les deux œuvres. »

Comment avez-vous construit le diptyque avec L’Histoire du soldat ?

M.-C.S. : Le spectacle joue sur un contraste maximal entre les deux œuvres. Dans L’Histoire du soldat, nous jouerons des artifices du théâtre, du cabaret. La magie ne sera jamais loin. Nous essayons parallèlement à la musique et aux scènes elles-mêmes de suggérer le voyage de ce jeune soldat vers le pays natal et sa quête initiatique vers son intériorité. Dans Into the Little Hill, les deux chanteuses sont enfermées dans un espace restreint, très concret : un refuge, une sorte de studio où l’on peut fabriquer et diffuser du son et des images en direct. Il y a un défi à concilier la performance vocale, qui peut être extrême, avec le jeu scénique actif que l’on demande aux deux chanteuses.

Quelles solutions avez-vous retenues pour aborder L’Histoire du soldat ?

D.J. : Nous avons placé le soldat au centre du récit, pour mettre en avant la manière dont sa conscience se transforme au fil de péripéties que l’on peut qualifier d’initiatiques. La narration est confiée à une femme, et elle forme un duo complice avec le diable, comme une figure bicéphale du destin que le soldat doit affronter. Pour éviter de concurrencer la musique, ou d’entrer en rivalité avec elle, les voix des comédiens sont sonorisées, ce qui nous permet de travailler toutes les nuances narratives.

Propos recueillis par Gilles Charlassier