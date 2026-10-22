Le Théâtre du Châtelet reprend le cycle de concerts-lectures du dimanche matin initié l’année dernière. Le premier des quatre rendez-vous de la saison réunit Raphaëlle Moreau, Lyda Chen Argerich, Astrig Siranossian et Shani Diluka dans Mozart.

Dans la grande salle du Théâtre du Châtelet, les concerts-lectures du dimanche matin se veulent comme un moment de rencontre entre la musique et la poésie, la littérature ou la philosophie. Les quatre rendez-vous qui jalonnent la saison réunissent des musiciens, en faisant la part belle à la nouvelle génération, et des personnalités emblématiques du monde des arts et de la culture, afin d’interpréter les textes qui introduisent et jalonnent des partitions puisées dans le répertoire chambriste. Cette année, qui met en épigraphe la formule de René Char dans une lettre envoyée à Francis Curel pendant la Résistance, « nous sommes dans l’inconcevable, mais avec des repères éblouissants », les mots seront portés par les voix si reconnaissables des acteurs Fanny Ardant et Charles Berling, de Benjamin Lavernhe de la Comédie-Française, et de la journaliste Claire Chazal.

Ouverture mozartienne

Le premier de ces quatre programmes est consacré à Mozart. Composé en 1786, le Trio avec piano en si bémol majeur K. 502 est contemporain des Noces de Figaro, et se distingue par un Larghetto central empreint de tendresse lyrique. Écrit l’année précédente, le Quatuor avec piano n°1 en sol mineur K. 478 s’ouvre sur la tonalité dramatique par excellence dans le corpus mozartien, qui est celle de la Symphonie n°25 et de la n°40. Jugée exigeante à l’époque, la pièce n’aura aucun secret pour des artistes aguerris comme l’altiste Lyda Chen Argerich ou la pianiste Shani Diluka, et des jeunes virtuoses reconnues telles la violoniste Raphaëlle Moreau et la violoncelliste Astrig Siranossian.

Gilles Charlassier