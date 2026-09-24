Depuis 24 ans, le festival Jazz’N’Klezmer célèbre la diversité musicale et la culture Klezmer, irrigué d’enthousiasmantes créations et rencontres.

« Ce festival est né d’un pari : celui que nos différences ne sont pas un problème à résoudre, mais une richesse à faire entendre. Vingt-quatre ans plus tard, nous faisons toujours le même pari. » Au fil des éditions, il y eut nombre de créations et rencontres qui auront avéré de telles intentions. Pour cette nouvelle mouture, la programmation continue de fertiliser le même sillon, creusant les multiples dérivations à partir de la musique klezmer. Cette dernière n’est-elle pas déjà le fruit d’une rencontre de plusieurs traditions ? C’est ainsi que pour commencer le chantre Babka dialoguera avec le clarinettiste Samuel Maquin, avec ce qu’il faut d’humour entre les lignes. Ambiance (un peu) plus solennelle le lendemain, le 2 novembre, avec un autre clarinettiste, Gilad Harel, et l’accordéoniste Iliya Magalnyk autour de la musique klezmer de Moldavie et l’héritage de l’érudit musicologue Beregovsky, dont s’inspirent les compositions originales qui peuplent Klezm’Air, leur album dont on fête la sortie. Ça devrait tout de même sérieusement swinguer à la synagogue Copernic ! Tout comme le lendemain à la Bellevilloise avec la Midrash Takeover Night, soit un parterre de jeunes artistes qui mettent ce qu’il faut de groove dans la tradition, avec, cerise sur le cake, la présence de la cheffe Or Bitan qui propose une cuisine levantine et méditerranéenne.

Du jazz pluriel et festif

À l’espace Rachi, le 4, la violoncelliste Mayu Shviro et le pianiste Yonathan Avishai produiront un jazz de chambre, propice à la poétique. De jazz, il sera encore question au MAHJ le 5 avec le pianiste Julien Grassen Barbe, pour une création entre les traditions musicales de l’Inde et la liturgie des communautés judéo-portugaises du Sud-Ouest de la France. En revanche, dans le temple des blue notes qu’est le New Morning, les vétérans d’Oi Va Voi donneront le 9 à entendre une mixture connectée à la Brit pop, dix-huit ans après leur dernier passage en France. Deux jours plus tard, l’harmoniciste Roni Eytan fêtera la sortie de son premier disque au Sunset, dans un répertoire teinté de Moyen-Orient où l’improvisation a toute sa place. Les Klezmatics seront quant à eux le 15 au théâtre Watteau de Nogent-sur-Marne, toujours sur la brèche après quatre décennies, tel que le suggère le titre de leur dernier recueil : We Were Made For These Times. Et pour finir, le 16 au Café de la Danse, Joann Sfar recomposera en dessins un concert des Luftmenschen, entre tradition tzigane, jazz manouche et musique klezmer. Tout un programme !

Jacques Denis