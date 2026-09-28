« Così fan tutte » par Jean-Yves Ruf et le Concert de la Loge

Après la grande réussite de leur Don Giovanni, le metteur en scène Jean-Yves Ruf et le Concert de la Loge dirigé par Julien Chauvin s’attaquent à un autre chef-d’œuvre de Mozart et Da Ponte : Così fan tutte.

La mise en scène de Jean-Yves Ruf pour la récente production de Don Giovanni proposée par l’Arcal, merveille de théâtralité et de vivacité saluée par le Grand Prix du Syndicat de la Critique, est encore dans les mémoires. Articulant parfaitement le jeu théâtral, le chant et la musique portée sur scène par Julien Chauvin à la tête du Concert de la Loge, cette belle collaboration se poursuit aujourd’hui avec Così fan tutte. L’ambition du metteur en scène reste de donner toute sa fraîcheur, sa contemporanéité à l’œuvre : « Così, c’est une expérience mathématique, souligne-t-il. C’est sobre, direct, imparable. Une œuvre qui cache son immense richesse, son immense profondeur, derrière un livret à l’argument apparemment mince. On croit assister à un opéra bouffe, avec déguisements et quiproquos, et l’on plonge dans une expérience profonde, abyssale, celle du mystérieux agencement de nos désirs ».

Confiance aveugle

Pour porter cette expérience (rappelons l’intrigue : deux officiers, pour mettre à l’épreuve la fidélité de leurs fiancées, se déguisent et tentent de séduire chacun celle de l’autre), Julien Chauvin s’entoure une fois encore de jeunes chanteurs et chanteuses. Au vu de la distribution parfaite de Don Giovanni lors des saisons précédentes, on peut leur accorder une confiance aveugle.

Jean-Guillaume Lebrun