Sous la direction de leur complice Benoît Lambert, les comédiens Robert Angebaud, Antoine Besson, Christophe Brault, Étienne Grebot et Emmanuel Vérité s’adonnent au plaisir de l’autodérision clownesque. Ils interprètent un cabinet de curiosités théâtral tendrement malicieux : entre éclats de farce, divagations à portée existentielle et bouffées de pathétique.

Le titre, à forte charge poétique, est emprunté à Gustave Flaubert qui, dans le dernier chapitre de L’Éducation sentimentale, écrit au sujet de Frédéric Moreau, son personnage principal : « Il voyagea. Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l’étourdissement des paysages et des ruines, l’amertume des sympathies interrompues. » Dans le spectacle écrit et aujourd’hui mis en scène par Benoît Lambert, cinq vieux clowns font eux aussi l’expérience de l’errance et de la faillite. Leurs flâneries les portent à vagabonder devant nous par le biais d’une succession de tableaux de différentes natures : souvent drôles, parfois touchants, avec en toile de fond des débordements de tendresse mélancolique, voire de conscience tragique. Ce cabinet de curiosités théâtral aux références choisies est né d’une envie du directeur de la Comédie de Saint-Étienne : réunir dans un même spectacle celui qui fut son professeur, Robert Angebaud, et des complices de longue date qui suivirent également, pour partie, les cours du comédien octogénaire : Antoine Besson, Christophe Brault, Étienne Grebot et Emmanuel Vérité.

Les vagabondages d’un quintette d’anti-héros

Voilà donc ce quintette d’anti-héros en scène dans une proposition qui, c’est la marque de fabrique du théâtre de Benoît Lambert, brille d’intelligence. Flaubert est de nouveau convoqué à travers les premières lignes de Salammbô. Le Chant des jeunes gardes fait résonner ses accents (ici malicieusement) révolutionnaires, un texte d’Hubert-Félix Thiéfaine sa belle langue poétique. Les personnages de Don Quichotte et Sancho Panza investissent le plateau, avant que Robert Angebaud ne débarque vêtu d’un tutu rose, qu’Emmanuel Vérité ne se lance dans une réflexion faussement sérieuse sur le lien ontologique entre le rire et la mort, qu’une figure de cardinal ne présente les excuses de l’Église pour les innombrables mésactions et inactions qui entachent son histoire — en fait l’histoire des sociétés patriarcales occidentales dans leur ensemble. Au sein d’une scénographie d’Antoine Franchet tout en élégance et lignes de rupture, les cinq interprètes émérites touchent dans le mille. Entre brio et pathétique, flegme et autodérision, ils dessinent les pleins et les creux d’un naufrage symbolique que le théâtre investit sans se mettre lui aussi à sombrer. Il se tient droit, digne, porte beau, tout en regardant les yeux dans les yeux — au-delà des rires — le précipice plus si lointain qui nous fait face.

Manuel Piolat Soleymat