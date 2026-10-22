À la tête du Monteverdi Choir et des English Baroque Soloists, Christophe Rousset dirige l’oratorio de Haendel avec Marie Lys dans le rôle-titre.

La vie musicale connaît parfois des effets de mode. Theodora en est l’objet depuis quelque temps et il ne se passe guère de saison sans que l’oratorio soit à l’affiche à Paris – sans compter de nombreux enregistrements, le dernier en date par Leonardo García-Alarcón (Ricercar). Il faut dire que l’œuvre, l’un des derniers oratorios composés par Haendel pour Covent Garden, est l’une de celles où l’orchestre prend le plus à son compte la dramaturgie, faisant ressentir, sans besoin de mise en scène, la douleur et les sentiments de la martyre et de ses compagnons. À la tête des chœur et orchestre anglais, avec une distribution exemplaire, Christophe Rousset dirige cette œuvre tout à la fois grandiose et intime.

Jean-Guillaume Lebrun