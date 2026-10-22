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octobre 2026
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Classique / Opéra - Agenda

« Theodora » de Haendel : Christophe Rousset dirige le Monteverdi Choir et les English Baroque Soloists

« Theodora » de Haendel : Christophe Rousset dirige le Monteverdi Choir et les English Baroque Soloists - Critique sortie Classique / Opéra Paris Salle Gaveau
©Le chef Christophe Rousset. © Nathanaël Mergui
Le chef Christophe Rousset. © Nathanaël Mergui

Salle Gaveau / oratorio

Publié le 22 octobre 2026 - N° 348

À la tête du Monteverdi Choir et des English Baroque Soloists, Christophe Rousset dirige l’oratorio de Haendel avec Marie Lys dans le rôle-titre.

La vie musicale connaît parfois des effets de mode. Theodora en est l’objet depuis quelque temps et il ne se passe guère de saison sans que l’oratorio soit à l’affiche à Paris – sans compter de nombreux enregistrements, le dernier en date par Leonardo García-Alarcón (Ricercar). Il faut dire que l’œuvre, l’un des derniers oratorios composés par Haendel pour Covent Garden, est l’une de celles où l’orchestre prend le plus à son compte la dramaturgie, faisant ressentir, sans besoin de mise en scène, la douleur et les sentiments de la martyre et de ses compagnons. À la tête des chœur et orchestre anglais, avec une distribution exemplaire, Christophe Rousset dirige cette œuvre tout à la fois grandiose et intime.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

« Theodora » de Haendel
du vendredi 13 novembre 2026 au vendredi 13 novembre 2026
Salle Gaveau
45-47 rue de la Boétie, 75008 Paris

à 19h30. Tél. : 01 49 53 05 07.

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