Pierre Bleuse dirige une création de Bastien David, qui investit la scène avec les musiciens de l’Ensemble Intercontemporain et le collectif de percussionnistes Les Insectes.

La nature n’est pas chez Bastien David qu’une simple métaphore ; c’est la source qui irrigue, nourrit et travaille sa musique. Impossible pour lui de composer dans des climats qui seraient ceux du passé – à quoi bon ? nous avons assez à faire avec le nôtre, certes inquiétant, incertain, mais c’est celui dans lequel nous et notre environnement vivons. Sa musique est d’aujourd’hui parce qu’elle sait s’émouvoir d’un mouvement de feuillage, autant qu’elle peut mettre en éveil tous nos sens pour affronter l’orage qui vient. Je suis orage, il y a deux ans, faisait se lever une tempête hypnotique d’un piano dévoré, clavier et cordes, par trois pianistes et deux percussionnistes entourés des musiciens de l’Ensemble Intercontemporain. Dans Nous sommes orage, on retrouve l’ensemble mais aussi le Métallophone, instrument fascinant (en douzièmes de ton) conçu par le compositeur qui annonce une « transe acoustique ».

Jean-Guillaume Lebrun