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N°343
mai 2026
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Classique / Opéra - Agenda

Schubert par András Schiff

Schubert par András Schiff - Critique sortie Classique / Opéra Paris Théâtre des Champs-Élysées
©Légende : Le pianiste András Schiff Crédit : Nadja Sjostrom
Légende : Le pianiste András Schiff Crédit : Nadja Sjostrom

Théâtre des Champs-Élysées / Piano

Publié le 23 mai 2026 - N° 344

Le pianiste András Schiff interprète les Impromptus et les Moments musicaux de Schubert.

Composés en 1827, les Impromptus représentent sans doute la quintessence de l’originalité pianistique de Schubert, inspiré par l’univers du lied. Du premier cycle D. 899 op.90, le n°1 en ut mineur a l’allure d’une ballade aux triolets semblables à ceux du Roi des aulnes, tandis que le tapis ouaté du n°3 en sol bémol majeur distille une atmosphère de nocturne. Le thème du D. 935 n°3 en si bémol majeur reprend une variation de la musique de scène Rosamunde, qu’il avait déjà utilisée dans son Quatuor n°13. Quelques mois avant sa mort, en 1828, Schubert reprend, dans trois morceaux édités quarante plus tard par Brahms, une forme libre qu’il avait déjà expérimentée dans les six courtes pièces des Moments Musicaux D. 780, dont le n°3 en fa mineur, Air russe, est devenu célèbre sous le titre d’Impromptu hongrois.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Schubert par András Schiff
du lundi 29 juin 2026 au lundi 29 juin 2026
Théâtre des Champs-Élysées
15 avenue Montaigne, 75008 Paris

à 20 heures. Tél. : 01 49 52 50 50.

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