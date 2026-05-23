Schubert par András Schiff

Le pianiste András Schiff interprète les Impromptus et les Moments musicaux de Schubert.

Composés en 1827, les Impromptus représentent sans doute la quintessence de l’originalité pianistique de Schubert, inspiré par l’univers du lied. Du premier cycle D. 899 op.90, le n°1 en ut mineur a l’allure d’une ballade aux triolets semblables à ceux du Roi des aulnes, tandis que le tapis ouaté du n°3 en sol bémol majeur distille une atmosphère de nocturne. Le thème du D. 935 n°3 en si bémol majeur reprend une variation de la musique de scène Rosamunde, qu’il avait déjà utilisée dans son Quatuor n°13. Quelques mois avant sa mort, en 1828, Schubert reprend, dans trois morceaux édités quarante plus tard par Brahms, une forme libre qu’il avait déjà expérimentée dans les six courtes pièces des Moments Musicaux D. 780, dont le n°3 en fa mineur, Air russe, est devenu célèbre sous le titre d’Impromptu hongrois.

Gilles Charlassier