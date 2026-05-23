Pendant le dernier week-end de juin, Chants libres célèbre le répertoire choral avec 39 ensembles et 78 événements déployés dans 6 régions.

Soutenu par la Fondation Bettencourt Schueller, le festival Chants libres s’affirme comme un moment de partage autour de la musique chorale, dans un projet de diffusion artistique pour la rendre accessible au plus grand nombre. Pour la 6ème édition, sept des meilleurs ensembles français se font les ambassadeurs de ce répertoire auprès de formations amateurs et scolaires, au fil de 78 concerts et événements participatifs. L’Île-de-France est l’une des régions qui concentre le plus de propositions, accompagnées par le CRÉA et Sequenza 9.3, orientés vers les voix contemporaines. La Bretagne est l’autre contributrice majeure, avec le Chœur de Chambre Mélisme(s) au nord du territoire, et, au sud, les Maîtrise et Pré-Maîtrise de Saint-Anne d’Auray. Formations conjuguant excellence et éclectisme, Aedes porte les rencontres dans les Hauts-de-France, et Les Métaboles celles en Bourgogne. En Occitanie, on retrouve Les Éléments, ensemble chambriste régulièrement sollicité dans la musique ancienne, et en Provence, Musicatreize, qui n’hésite pas à faire dialoguer les cultures.

Gilles Charlassier