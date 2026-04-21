Après un premier spectacle adapté de l’œuvre d’Ingmar Bergman en 2023, le metteur en scène suédois Markus Öhrn revient à Scènes de la vie conjugale avec deux interprètes français : Hélène Morelli et Mathieu Perotto. Au Théâtre de l’Odéon.

Des masques, des voix déformées, un univers où la violence se confronte au grotesque : Markus Öhrn refuse les cadres de la psychologie et du naturalisme. Le spectacle que le metteur en scène présente aujourd’hui à l’Odéon adapte au théâtre la célèbre mini-série filmée par Ingmar Bergman au début des années 1970, œuvre qui dissèque la désintégration d’un couple pris dans l’étau d’une relation ne parvenant ni à mourir, ni à se réinventer. Transposé dans un monde ubuesque, Scènes de la vie conjugale devient Scenes from a marriage. Enfermés entre les « murs décapés d’une boîte blanche », Marianne et Johan sont ici « les avatars d’un jeu cruel et ridicule ». Les deux personnages nous tendent « un miroir déformant » qui renvoie autant à « la tradition du Grand-Guignol [qu’à] la violence saturée de certains cartoons ».

Manuel Piolat Soleymat