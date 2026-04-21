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avril 2026
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Théâtre - Agenda

« Scenes from a marriage » : Markus Öhrn revient à Scènes de la vie conjugale avec deux interprètes français

« Scenes from a marriage » : Markus Öhrn revient à Scènes de la vie conjugale avec deux interprètes français - Critique sortie Théâtre 75006 Paris Odéon-Théâtre de l’Europe
©Scenes from a marriage de Markus Öhrn. © Leo Stenberg
Scenes from a marriage de Markus Öhrn. © Leo Stenberg

Odéon – Théâtre de l’Europe / textes d’après Ingmar Bergman / mise en scène et adaptation Markus Öhrn

Publié le 21 avril 2026 - N° 343

Après un premier spectacle adapté de l’œuvre d’Ingmar Bergman en 2023, le metteur en scène suédois Markus Öhrn revient à Scènes de la vie conjugale avec deux interprètes français : Hélène Morelli et Mathieu Perotto. Au Théâtre de l’Odéon.

Des masques, des voix déformées, un univers où la violence se confronte au grotesque : Markus Öhrn refuse les cadres de la psychologie et du naturalisme. Le spectacle que le metteur en scène présente aujourd’hui à l’Odéon adapte au théâtre la célèbre mini-série filmée par Ingmar Bergman au début des années 1970, œuvre qui dissèque la désintégration d’un couple pris dans l’étau d’une relation ne parvenant ni à mourir, ni à se réinventer. Transposé dans un monde ubuesque, Scènes de la vie conjugale devient Scenes from a marriage. Enfermés entre les « murs décapés d’une boîte blanche », Marianne et Johan sont ici « les avatars d’un jeu cruel et ridicule ». Les deux personnages nous tendent « un miroir déformant » qui renvoie autant à « la tradition du Grand-Guignol [qu’à] la violence saturée de certains cartoons ».

Manuel Piolat Soleymat

A propos de l'événement

Scenes from a marriage
du mercredi 20 mai 2026 au dimanche 7 juin 2026
Odéon-Théâtre de l’Europe
Odéon – Théâtre de l’Europe, place de l’Odéon, 75006 Paris.

Du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 15h. Durée : 2h20 avec entracte. Tél. : 01 44 85 40 40. theatre-odeon.eu

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