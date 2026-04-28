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N°342
avril 2026
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Théâtre - Agenda

La compagnie Fanny & Alexander présente « L’amie prodigieuse en Bande Dessinée »

La compagnie Fanny & Alexander présente « L’amie prodigieuse en Bande Dessinée » - Critique sortie Théâtre Paris institut culturel italien
©L’Amie prodigieuse en BD. © Mara Cerri
L’Amie prodigieuse en BD. © Mara Cerri

Institut culturel italien / d’après le roman graphique de Mara Cerri et Chiara Lagani, inspiré par L’amie prodigieuse d’Elena Ferrante / de et avec Chiara Lagani / mise en scène Luigi Noah De Angelis

Publié le 28 avril 2026 - N° 343

La compagnie Fanny & Alexander, internationalement reconnue, porte en scène le roman graphique inspiré par la célèbre saga d’Elena Ferrante. Un geste artistique à la croisée du théâtre, de la littérature et des arts visuels.   

Qui ne connaît pas l’extraordinaire histoire d’amitié que traversent Elena et Lila, qui prend son envol depuis l’enfance dans un quartier pauvre de Naples dans les années 1950 ? Elena Ferrante rend ses personnages si vivants, si profondément humains, que le succès de cette ample fresque à la fois intime, familiale et sociale fut phénoménal et inspira divers gestes artistiques. Tel par exemple le roman graphique éponyme qui s’avance jusqu’à l’adolescence, primé et diffusé à l’international, illustré par Mara Cerri et scénarisé par la dramaturge et comédienne Chiara Lagani. C’est cette dernière qui interprète les textes à l’Institut culturel italien, dans une mise en scène de Luigi Noah De Angelis, qui est aussi compositeur. Tous deux ont fondé la compagnie Fanny & Alexander, adepte de formes à la croisée des arts et régulièrement invitée dans les plus grands festivals européens. Dans un langage hybride où interagissent la parole, l’image et le son, le spectacle fait vivre un dialogue nourri de tensions entre déterminisme et désir d’émancipation, entre douceur et cruauté.

Agnès Santi

A propos de l'événement

L’amie prodigieuse en Bande Dessinée
du mercredi 6 mai 2026 au mercredi 6 mai 2026
institut culturel italien
50 rue de Varenne, 75007 Paris

à 18h. Tél : 01 85 14 62 50.

Texte en italien surtitré en français.

iicparigi.esteri.it

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