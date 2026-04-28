La compagnie Fanny & Alexander, internationalement reconnue, porte en scène le roman graphique inspiré par la célèbre saga d’Elena Ferrante. Un geste artistique à la croisée du théâtre, de la littérature et des arts visuels.

Qui ne connaît pas l’extraordinaire histoire d’amitié que traversent Elena et Lila, qui prend son envol depuis l’enfance dans un quartier pauvre de Naples dans les années 1950 ? Elena Ferrante rend ses personnages si vivants, si profondément humains, que le succès de cette ample fresque à la fois intime, familiale et sociale fut phénoménal et inspira divers gestes artistiques. Tel par exemple le roman graphique éponyme qui s’avance jusqu’à l’adolescence, primé et diffusé à l’international, illustré par Mara Cerri et scénarisé par la dramaturge et comédienne Chiara Lagani. C’est cette dernière qui interprète les textes à l’Institut culturel italien, dans une mise en scène de Luigi Noah De Angelis, qui est aussi compositeur. Tous deux ont fondé la compagnie Fanny & Alexander, adepte de formes à la croisée des arts et régulièrement invitée dans les plus grands festivals européens. Dans un langage hybride où interagissent la parole, l’image et le son, le spectacle fait vivre un dialogue nourri de tensions entre déterminisme et désir d’émancipation, entre douceur et cruauté.

Agnès Santi