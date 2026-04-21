Avec une distribution intergénérationnelle et multiculturelle, à la croisée aussi des disciplines, Aurélie Van Den Daele livre une Cerisaie qui questionne les héritages et résonne avec le présent.

Avec votre compagnie Deug Doen Group (DDG) comme au Théâtre de l’Union et à l’École Supérieure de Théâtre de l’Union que vous dirigez depuis 2021, vous travaillez sur les écritures contemporaines. Pourquoi vous confronter pour la première fois aujourd’hui à un classique ?

Aurélie Van Den Daele : Dans la période de crise collective que nous traversons, j’ai ressenti la nécessité de travailler sur la question de la mémoire. De quoi hérite-t-on des générations précédentes ? En quoi des troubles passés peuvent-ils nous aider à penser des troubles actuels ? En ce qu’elle témoigne d’une fin d’époque, de l’effondrement d’un monde, La Cerisaie de Tchekhov m’est apparue idéale pour mener cette recherche.

Travailler sur un classique vous a-t-il menée à vous déplacer dans votre processus de travail ?

A.V.D.D. : Beaucoup en effet. J’ai commencé par un long temps de recherche sur les mises en scènes passées de La Cerisaie, d’où cette évidence qui a orienté tout le travail avec mon équipe : ce n’est pas sur le plan formel qu’il fallait chercher à apporter quelque chose de nouveau, mais dans la façon de faire résonner au présent cette pièce écrite en 1903. Le choix d’une distribution très intergénérationelle et multiculturelle a largement guidé cette recherche.

« Je souhaite creuser les rapports de classe qui traversent La Cerisaie. »

Cette équipe en effet très hétérogène – Mathias Bentahar, Marie-Sohna Condé, Océane Court-Mallaroni, Alexandre Le Nours, Inès Musial, Sidney Ali Mehelleb, Rémi Rauzier, Noémie Rimbert, Gurshad Shaheman et Claire Chastel – évolue entre intérieur et extérieur. Est-ce là aussi une façon de faire dialoguer la pièce avec notre réalité ?

A.V.D.D. : Oui, et c’est une manière de prolonger l’expérience que j’ai faite avec ma création précédente, mon manifeste Je crée et je vous dis pourquoi, où le public déambule à l’intérieur des théâtres où nous sommes programmés. J’ai éprouvé à quel point le fait de se déplacer ensemble créait du commun, ce qui est aussi pour moi l’un des grands enjeux de cette Cerisaie. En jouant les actes 1 et 4 en intérieur et les 2 et 3 en extérieur, nous cherchons à créer un lien fort au lieu, aussi bien pour les acteurs que pour les spectateurs.

Quel degré de fidélité entretenez-vous avec la traduction d’André Markowicz et Laurence Morvan ?

A.V.D.D. : Si j’avais au départ l’intention de m’en tenir strictement à cette belle traduction, le chantier que j’ai mené avec les interprètes m’a rendu évidente la nécessité d’ajouter des textes contemporains au début de chaque acte. Je souhaite creuser les rapports de classe qui traversent La Cerisaie, et certaines choses devaient à mon sens être mises à jour. Les personnages de la servitude par exemple ne pouvaient rester aussi muets que chez Tchekhov. Les relations hommes-femmes telles qu’elles sont dans la pièce méritaient d’être accompagnées d’enjeux plus contemporains sur le sujet… Les interprètes ont pour tout cela participé très largement à la création. Ils y amènent aussi une diversité formelle, en allant sur le terrain de la magie nouvelle et de la musique.

Propos recueillis par Anaïs Heluin