Créée le 30 mai dernier à Séoul, avec une troupe d’artistes du K-ARTS (Korean National University of Arts), le nouveau spectacle du directeur du Théâtre des Halles est aujourd’hui présenté dans le Off d’Avignon. Une version cérémonielle et esthétisante de la tragédie de Shakespeare.

Vous pourriez vous trouver au « pays du matin frais », à Séoul, mais vous êtes dans la « patrie des droits de l’homme », à Avignon. C’est la magie du théâtre qui voyage, qui se partage, qui se mélange. Au Théâtre des Halles, quatorze comédiennes et comédiens, accompagnés d’un musicien installé en fond de scène, toutes et tous sud-coréennes, sud-coréens, se plongent dans une des pièces emblématiques du répertoire occidental. Roméo et Juliette. Sous le regard du metteur en scène Alain Timár, qui a été sollicité pour créer un spectacle avec des artistes du K-ARTS à l’occasion des 30 ans de cette institution, la tragédie de William Shakespeare prend des allures de cérémonie extrême-orientale. Servie par les élégants costumes de Jinhee Lee, ainsi que par les chorégraphies de Hyuk Kwon, cette version en coréen de l’amour que l’on sacrifie sur l’autel de l’hostilité clanique se vit comme un voyage en terre étrangère.

Le clan des femmes et le clan des hommes

Un voyage à la croisée de deux cultures qui souffre de quelques longueurs, qui peine à renouveler ses principes de représentation, mais offre dans le même temps des tableaux à la beauté formelle indéniable. Totalement dépouillée, la mise en scène d’Alain Timár s’appuie sur les corps, les présences, sur l’espace ouvert d’une scénographie dénuée d’accessoire ou d’élément décor. Ici, les Capulet sont des femmes et les Montaigu des hommes. Le directeur du Théâtre des Halles a imaginé une société du futur dans laquelle les deux genres ne se mélangent plus. Mis à part cette particularité, l’histoire reste celle que l’on connaît. Les regards de Roméo et de Juliette se croisent. Cupidon fait son œuvre. Les deux jeunes amoureux vont, sans le savoir, à leur perte. La tragédie est implacable.

Manuel Piolat Soleymat