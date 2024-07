Sauvez vos projets (et peut-être le monde) avec la méthode itérative, c’est davantage une conférence théâtralisée qu’un spectacle, et d’ailleurs Antoine Defoort le confesse d’emblée. Une conférence pour expliquer les bases d’une méthode de design, mais sur un mode drôle et relax : parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux, en somme.

Quel est le point commun entre une tartine et un vaisseau spatial ? Entre un dégradé de couleurs et un panda ? Réponse : Antoine Defoort, et son amour des métaphores et de la transmission – ainsi que la liste des choses qu’il aime et son habitude de biner son jardin mental. On le sent tout de suite : cet homme sympathique qui nous accueille en chaussettes avec une casquette floquée “En fait j’en sais rien” vissée sur la tête est un type pas banal, riche de son humour et d’une pensée complexe qui part dans toutes les directions. Mais, parce qu’il sait mener un projet à bien, et qu’il a appliqué la méthode itérative – le sujet de son spectacle – pour designer ledit spectacle, le résultat a de la tenue. S’adressant directement au public sans pédanterie, Antoine Defoort s’appuie sur un PowerPoint trompeusement simple pour illustrer son propos et servir son dessein : expliquer cette méthode qui a le pouvoir – si on l’en croit – d’améliorer la qualité de nos tartines comme celle de nos autres projets.

Instruire ou divertir, choisir de ne pas choisir

On peut venir à une représentation de Sauvez vos projets… pour s’instruire, pour se divertir, ou pour les deux. Côté instruction, il est certain que l’auteur a fouillé son sujet, et qu’il le rend digeste, à grands renforts d’exemples et de petits schémas avec des effets de couleur. Quitte à simplifier parfois quelque peu les choses, et que les plus déterminés dans la salle restent un peu sur leur faim… Un site internet a été prévu à leur intention, mais qui n’est pas encore très riche en informations. Côté spectacle, le cheminement narratif est bien pensé, avec son suspense – un “piège ignominieux” annoncé 30 minutes avant d’être explicité – et des digressions savamment agencées – la métaphore de l’espace intercérébral vaut son pesant de cacahuètes – pour préparer le terrain à l’exposé de la méthode itérative. Le non-jeu d’Antoine Defoort suscite l’empathie et libère le rire, comme si on écoutait un copain un peu geek nous expliquer sa dernière lubie, même si on regrette parfois qu’il n’articule pas davantage. C’est malin, c’est bien écrit, c’est intéressant en même temps qu’amusant… Jean-Claude Van Damme n’aurait sans doute pas fait mieux !

Mathieu Dochtermann