À dos de chameau de Julie Duquenoÿ est un spectacle merveilleux mis en scène par Clément Séjourné pour petits et grands, qui mélange théâtres de comédiens et de marionnettes pour construire les images somptueuses d’un conte initiatique.

Au cœur du dispositif, il y a Chami Chamo, fatigué de tous ses voyages, en quête de sens. Il est incarné sur scène par une marionnette taille réelle qui a été conçue en partenariat avec l’atelier de la Cie “La Machine” : on retrouve donc l’esthétique du mariage des matières brutes, ici ferraille et tissus, de la mécanique à vue, de l’échelle inhabituellement grande. Les deux autres personnages, incarnés par un comédien et une comédienne, vont venir seconder la quête de Chami Chamo, et faire exister les péripéties du voyage. Au-delà des images proposées, les compositions originales écrites pour le spectacle le rapprochent du théâtre musical. Une œuvre complète et ambitieuse, puisque la compagnie cherche à « faire un pont entre Georges Méliès et les studios Pixar sur un plateau de théâtre ». Un appel à l’aventure et à la découverte de soi.

Mathieu Dochtermann