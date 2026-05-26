L’incontournable festival Jazz in Marciac célèbre le piano et la voix

Le Festival incontournable du Gers Jazz in Marciac promet une fois encore de nous éblouir. Sa programmation exceptionnelle qui convie tous les jazz ne souffre d’aucun temps mort. Cette année, le piano et la voix sont particulièrement célébrés.

48e édition du Festival de Marciac. Cette année encore la programmation dépasse toutes nos attentes. Voici quelques repères. Le piano est à l’honneur : avec Fred Hersch d’abord, brillant instrumentiste au style épuré, héritier de Bill Evans ayant su trouver sa propre poésie. On retrouve le non moins talentueux Sullivan Fortner en sideman ou Bill Charlap connu pour son infaillible sens du swing et sa connaissance pointue du « Great American Song Book ». Et surtout « le grand maître » Kenny Barron, véritable institution du jazz, qui n’a cessé de nous éblouir depuis ses duos avec Stan Getz.

Place à la voix

Toutes les voix sont conviées à cette grande fête du jazz. Celle de Cécile McLorin Salvant à la palette artistique infinie, de Youn Soun Nah dont chacun des concerts est une expérience unique de sensibilité, de Tyreek McDole et Catherine Russel qui répondent à Kenny Barron sur des arrangements inédits. Diana Krall, chanteuse et pianiste immense, reine du swing charnel et distancié, ne manquera pas en quartet de toucher l’auditoire. Enfin, Marciac met aussi en avant des stars de la variété internationale. Sting que l’on retrouve en trio, Keziah Jones dont le Bluefunk de Lagos invite à la danse, la magnétique chanteuse Selah Sue avec The Gallands, sa nouvelle formation, ou Asaf Avidan, l’un des performers les plus marquants de sa génération. Une fois encore, une édition placée sous le signe de l’excellence, jalonnée de musique instrumentale de très haut niveau.

Philippe Deneuve