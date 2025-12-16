Laurent Coulondre, Arnaud Dolmen et Grégory Privat en trio

Nouveau trio unissant Laurent Coulondre, Arnaud Dolmen et Grégory Privat, The Getdown passe au fameux club de la rue des Petites Écuries. À découvrir !

The Getdown, c’est le nom qu’ils se sont choisi. Laurent Coulondre, Arnaud Dolmen et Grégory Privat se retrouvent réunis pour former un trio à l’orchestration pas franchement banale. Jugez plutôt : le premier tâte de l’orgue Hammond, le second de la batterie et le troisième du piano. Ensemble, ils se sont retrouvés sonnant tel qu’une seule entité, une première fois réunis autour d’un thème de Claude Nougaro ou Michel Petrucciani pour l’Académie du Jazz. C’était parti pour aller plus loin. Ce sera au studio Ferber où ils vont graver la trace de leur triple entente, consignée sur un premier album paru à l’automne 2025.

Un triangle qui résonne

Dessus, ils posent les bases d’un répertoire également réparti par ces trois plumes averties. Soit onze compositions qui enlacent dans un même élan jazz, inflexions de biguine et réflexions plus funk, cadences pied au plancher et tempos en mode plus reposé. Chacun y brille par son désir de jouer collectif, toujours soucieux de rebondir sur la phrase de ses partenaires. À la manière d’un triangle parfaitement équilatéral, entendez rigoureusement équitable, ces trois piliers d’une nouvelle génération bâtissent une bande-son dont l’évidence mélodique rime avec le bon sens rythmique, en toute harmonie. Soit une union des plus complémentaires qui devrait donner toutes ses potentialités sur scène. À découvrir.

Jacques Denis