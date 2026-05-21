Au programme, une rencontre littéraire et deux spectacles qu’interprète Matthias Martelli. Sous l’impulsion de son directeur Antonio Calbi, l’Institut culturel italien rend un vibrant hommage à Dario Fo (1926-2016), à l’occasion du centenaire de sa naissance. Prix Nobel de littérature en 1997, ce jongleur de mots et d’idées défend ardemment les opprimés de nos sociétés, par un rire qui démasque.

Il est étonnant de constater à quel point Dario Fo, acteur, auteur et metteur en scène qui entretenait un rapport si étroit avec le réel de son époque, continue à questionner notre présent. Étonnant aussi de se plonger dans son art du théâtre, dont la mécanique fait surgir le sens de manière éclatante, caustique et drôle. Inspiré par la farce médiévale et la commedia dell’arte, Dario Fo se plaît à créer une langue incroyablement vivante, où le rire surgit au cœur de la noirceur et met à distance le drame. Anticipant les dérives d’un capitalisme plus financier qu’industriel, soucieux du sort des petites gens broyés par un système qui les transforment en laissés-pour-compte, Dario Fo décoche ses flèches contre le pouvoir et l’autorité dans des satires mordantes, en équilibre entre un réel désolant et une folie jubilatoire au goût de révolte. L’Institut culturel italien lui rend un vibrant hommage, en présentant une rencontre littéraire et deux spectacles. Dario Fo – Franca Rame. Nouveau manuel minimal de l’acteur, publié dans la collection Cahiers de l’Hôtel de Galliffet, retrace l’exceptionnelle aventure artistique et humaine du couple qu’il formait avec Franca Rame, comédienne et dramaturge. Tous deux y évoquent leur parcours, leurs rencontres avec Beckett, Sartre ou Strehler, leurs recherches sur le jeu de l’acteur. Modéré par Paolo Grossi, le débat littéraire convie le 10 juin à 17h30 Stefano Bertea, Toni Cecchinato, Nicole Colchat, Marco Consolini et Mattea Fo.

Un théâtre qui transforme la réalité sociale

Puis, dans la foulée de la rencontre, Matthias Martelli met en scène et interprète Lu Santo Jullàre Francesco (1999) de Dario Fo et Franca Rame, monologue touchant et ironique qui, en retraversant des épisodes de la vie du célèbre François d’Assise, mort il y a 800 ans, lui restitue son caractère subversif. Le lendemain, Matthias Martelli interprète dans la mise en scène d’Eugenio Allegri le célèbre Mistero Buffo (1969), œuvre centrale et « jonglerie populaire », qui se réfère aux mystères du Moyen Âge et réinterprète divers épisodes bibliques et mythiques en utilisant le « grammelot », langue sonore et gestuelle devenue la signature de Fo. Là encore, Dario Fo se défait des visions institutionnelles ou officielles pour se faire moqueur, pour prêter attention au peuple, aux plus vulnérables. Saluée par le public et la critique, l’interprétation de Matthias Martelli a captivé par son jeu corporel, ses ruptures de rythme, sa langue saisissante, sa fluidité d’un rôle à l’autre. Cet hommage bienvenu fait revivre l’esprit de Dario Fo, artiste d’exception pour qui le théâtre est « un espace de liberté, de satire et de transformation sociale ».

Agnès Santi