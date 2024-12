« Rites de passage » de Sylvie Balestra

Après le succès de Grrrrr, Sylvie Balestra s’adresse aux adolescents avec un solo qui mêle cultures urbaine et traditionnelle.

« Qu’est ce qui fait que l’on devient adulte dans une société́ où les marqueurs de passage sont flous ? » C’est la question que pose Sylvie Balestra avec le solo Rites de passage, créé pour la hip-hopeuse Janice Bieleu à partir d’un projet avec des jeunes en milieu fermé et de témoignages d’adolescents. Ballon au pied, la jeune femme s’avance sur une scène délimitée par un filet blanc qui dessine un hexagone. Du dribble aux danses urbaines et des danses urbaines à la transe, celle-ci s’engage dans un rituel qui la voit se transformer, changer de costume et de peau, jusqu’à s’inventer un nouvel avenir.

Delphine Baffour