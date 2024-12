« Bate Fado » de Jonas & Lander

Les Portugais Jonas & Lander font revivre la danse fado dans un concert chorégraphié sensuel et impétueux.

Le fado, genre musical portugais aux chants mélancoliques, est bien connu de tous. Mais, on l’ignore souvent, le fado était aussi une danse, et même un groupe de danses. C’est sur le fado battu, qui consiste en un jeu de claquettes virtuose, que se concentre le duo de chorégraphes Jonas & Lander dans leur concert chorégraphié au titre évocateur : Bate Fado. Quatre danseurs et danseuses, un chanteur (Jonas lui-même) et quatre musiciens retracent son histoire, nous transportant au XIXème siècle au cœur de Lisbonne. Un voyage électrisant qui témoigne une fois encore de toute la fantaisie du duo portugais.

Delphine Baffour