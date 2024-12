“The Way Things Go”, chorégraphie de Christian Ubl

Christian Ubl présente pour la première fois en Ile-de-France sa nouvelle création ludique et facétieuse The Way Things Go.

Pour sa nouvelle création, Christian Ubl s’est inspiré du Cours des choses, un film expérimental des plasticiens suisses Peter Fischli et David Weiss : dans un plan continu de 30 mn capté dans un entrepôt, réactions chimiques, physiques et pyrotechniques s’enchaînent, générant des chutes d’objets ou des embrasements. Reprenant le même principe d’effet domino (ceux installés sur scène finiront-ils par s’effondrer ?) ou papillon, le chorégraphe autrichien entraîne six danseuses et danseurs comme le batteur et compositeur Romain Constant dans une série de « situations parfois surprenantes et inattendues, tristes et inquiétantes, concrètes et illogiques ».

Delphine Baffour