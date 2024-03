Bintou Dembélé reprend le solo pour lequel elle a imaginé une danse « maronne » destinée au danseur Meech, qui questionne l’héritage colonial.

Pionnière du hip-hop en France, Bintou Dembélé interrogeait dès 2002 la notion de rite et les manières dont l’héritage colonial existe dans les corps. En 2019, elle s’est liée avec le danseur Michel Onomo, alias « Meech » (référence de la danse hip-hop en France et virtuose de la house), dans le mémorable Indes galantes, dont elle signe la chorégraphie. Après cette aventure, elle entame Rite de passage solo II, où elle imagine une danse imprégnée du « marronnage », terme devenu un symbole d’émancipation qui désigne la fuite des esclaves. Meech déploie une gestuelle libératrice sur la musique envoûtante de Charles Amblard et croise entre autres une conversation entre Anna Halprin et Alain Buffard.

Belinda Mathieu