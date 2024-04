Violoncelliste et compositeur éclectique qui aime croiser des traditions différentes, Dominique de Williencourt rapproche la mythologie grecque et le Nouveau Testament dans son nouvel opéra L’Apocalypse d’Icare.

Comment a germé l’idée d’écrire L’Apocalypse d’Icare?

Dominique de Williencourt : Dans mes voyages, je cherche à me ressourcer dans des endroits silencieux. Un jour, dans le Désert des Mojaves, je me suis retrouvé face à un serpent à sonnettes. Devant la menace de ma mort imminente, j’ai revécu ma vie à l’envers en quelques fractions de seconde. Je me suis alors inspiré de cette expérience fulgurante pour imaginer ce qui se passait dans la tête d’Icare au moment où il comprend qu’il va mourir, lorsque ses ailes ont fondu. L’Apocalypse d’Icare est construit en quatre tableaux qui retracent la vie du personnage depuis sa fin jusque vers sa jeunesse. Dans cette traversée à rebours, il va retrouver son âme et sa voix d’enfant : son destin en sera-t-il modifié ? Vivra-t-il une révélation, « apocalypsos » en grec ?

« Je qualifierais mon œuvre plutôt de légende dramatique, entre l’opéra et l’oratorio. »

Quelles sources nourrissent votre partition ?

D.d.W. : Mon écriture s’enracine dans la tradition classique occidentale, avec des colorations orientalistes puisées dans les autres musiques et les traditions orales du monde. Par exemple, j’ai utilisé un mode incantatoire des indiens navajos, que j’ai retranscrit avec des accords classiques mais personnels. Étant moi-même instrumentiste, j’accorde une place importante à l’expression orchestrale, dans une sorte de filiation avec Britten. Il y a des solos pour plusieurs pupitres – pour la flûte, la guitare, la clarinette, le violoncelle et le cristal-Baschet. Le chef jouera également un intermède au violon. Et il me faut une voix pour raconter l’histoire. Icare, que j’ai écrit spécialement pour le ténor Sébastien Guèze, expose ses pensées et ses émotions. Le baryton-basse Adam Barro, qui connaît la déclamation liturgique, notamment arménienne, psalmodie, tel un prophète, des versets de L’Apocalypse de Saint-Jean. Presque au milieu du public, un récitant présente les tableaux avec un regard extérieur, à la manière d’une voix off qui se mettrait à la place du spectateur. Je qualifierais mon œuvre plutôt de légende dramatique, entre l’opéra et l’oratorio.

Parlez-nous enfin du spectacle…

D.d.W. : C’est la première fois que je fais un spectacle avec mon épouse Guillemette qui est sculptrice. Elle réalise une scénographie monumentale avec du papier mâché. Tout ce qui est dit dans les versets de l’Apocalypse apparaît au fur et à mesure : les quatre chevaux, la femme, le dragon, les serpents, etc. Il y aura également un Icare grandeur nature en papier mâché et Héloïse Bourdon, Première danseuse du Ballet de l’Opéra de Paris, représentera le héros attiré par le dragon de l’Apocalypse. Après avoir beaucoup réfléchi sur le lieu où donner notre création, le Cirque d’hiver Bouglione s’est imposé, non seulement pour la rotondité de sa scène, qui contraste avec les plateaux carrés ou rectangulaires traditionnels des théâtres, mais aussi par l’écho que le bestiaire de Guillemette renvoie à la dimension animalière et artisanale de l’univers circassien.

Propos recueillis par Gilles Charlassier