Répertoire sacré, mais aussi musique populaire en habits symphoniques, rendez-vous chambristes, concerts participatifs et programmes jeune public : la Basilique s’ouvre à tous les genres.

Architecture musicale dans un manteau de pierre : Un requiem allemand, le chef-d’œuvre très personnel de Brahms, qui réalise son propre montage de psaumes et récits bibliques, sera la première des trois œuvres sacrées accueillies dans la basilique (5 juin), avec l’Orchestre philharmonique de Strasbourg et son excellent chef Aziz Shokhakimov et un duo qui devrait faire sensation : la soprano Pretty Yende et le baryton Ludovic Tézier. Le Requiem de Mozart répondra en écho le 20 juin, sous la direction de Jérémie Rhorer, avec une jeune distribution (Axelle Fanyo, Adèle Charvet, Sahy Ratia, Guilhem Worms) et précédé de la Rhapsodie pour alto de Brahms chantée par Marie-Nicole Lemieux.

Programmation originale

Entre-temps, on aura pu entendre l’oratorio La Resurrezione de Haendel par Le Concert de La Loge, avec là encore une distribution de haute tenue. Mais les murs auront aussi résonné de la voix de Souad Massi accompagnée par l’Orchestre national d’Île-de-France (le 18). La musique de chambre fera sa place dans le chœur de la basilique avec une programmation originale (duos violon et alto par Renaud Capuçon et Paul Zientara ou Bach et Biber avec le contrebassiste Florentin Ginot). À noter aussi : un festival « pour les petits » lui aussi très inventif, autour de Don Quichotte (avec Elliot Jenicot et l’ensemble Ouranos), des oiseaux (Les Lunaisiens) et du violon (Marina Chiche).