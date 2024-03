Histoire(s) de la danse #2 à la La Maison de la Danse de Lyon

La Maison de la Danse de Lyon propose, depuis cette saison, de renforcer la culture chorégraphique des spectateurs grâce à des programmations intitulées Histoire(s) de la danse. Après Trisha Brown et le modernisme américain, place à Dominique Bagouet et la nouvelle danse française.

L’instructif et foisonnant temps fort s’articule en avril autour de Dominique Bagouet, chorégraphe trop tôt disparu à l’âge de 41 ans, qui marqua son époque et lança la « jeune danse française » des années 1980. La programmation de So Schnell (1992), dernier opus du chorégraphe sur la Cantate BWV 26 de Jean-Sébastien Bach, fait partie de ce temps fort : Catherine Legrand sa danseuse emblématique, l’a recréé pour douze danseurs. En supprimant la scénographie d’origine, elle souligne d’autant plus l’écriture du chorégraphe, sa gestuelle graphique et fluctuante, ses courbes sophistiquées, ses diagonales décalées, sa rigueur, parfois minimale, venant souligner un visage, une expression. S’ajoutent à ce spectacle une exposition, trois films de Marie-Hélène Rebois qui jalonnent le parcours du chorégraphe, mais aussi une conférence sur Dominique Bagouet animée par Rosita Boisseau, une restitution de l’option Art-Danse du lycée Récamier, et un atelier de danse donné par Dominique Jégou (ancien interprète et assistant sur la recréation So Schnell). De quoi nourrir sa mémoire et réviser ses connaissances en danse !

Agnès Izrine